﻿Campaña en Xalapa es de respeto, sin violencia: Américo

abril 18, 2021

Juan David Castilla/Veracruz. El exalcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, negó que en sus recorridos de campaña haya detectado actos que atenten contra su seguridad y la de su equipo de trabajo.

El candidato de la coalición “Va por México” a la diputación federal por el distrito 10 de Xalapa Urbano, consideró que en la capital del estado se hace una campaña “decente” y de respeto.

“Lo que me he encontrado es generosidad, respeto, incluso, con personas que evidentemente no comulgan con nuestra campaña, no hemos encontrado más que un saludo respetuoso”.

El priista señaló que, al menos en Xalapa, las campañas electorales son distintas en comparación con las que se realizan en otros puntos del estado o del país, donde han ocurrido atentados contra las candidatas y los candidatos, incluso, contra sus equipos de trabajo.

“En Xalapa la campaña que se hace es de altura, es de decencia, caminamos, no nos enfrentamos ni ofendemos. Llevamos nuestra propuesta con seriedad y muchas veces lo hacemos a través de preguntas: ¿cómo han estado?, ¿qué se les ofrece?”.

Añadió que durante sus recorridos la gente ha externado las carencias que hay en sus comunidades o colonias en materia de infraestructura y servicios básicos.

Américo Zúñiga enfatizó que la molestia fundamental que el pueblo le ha expresado es que hace tres años el gobierno prometió que no habría más “gasolinazos” y, actualmente, los precios de los combustibles han incrementado 34 por ciento.

“A la gente le duele muchísimo el tema del gas LP, por ejemplo, no se había pagado tanto, hoy ha subido de precio, de forma increíble, 30 centavos de cada peso que se paga en gas son impuestos gubernamentales, tenemos que revisarlos también, la gente quiere ver esas propuestas pero que sean reales, que sean viables”.

El candidato de la alianza “Va por México” recordó que a nivel nacional el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está proponiendo bajar el Impuesto al Valor Agregado del 16 al 10 por ciento, lo que consideró muy positivo.

Por tal motivo, destacó la importancia de vencer el abstencionismo en la elección del próximo 6 de junio, para garantizar que la ciudadanía participe y emita su voto correspondiente.