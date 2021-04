125 mil veracruzanos pasaron a población económicamente inactiva por pandemia

abril 11, 2021

Juan David Castilla Arcos/Xalapa. Más de 125 mil personas pasaron a la población económicamente inactiva en el estado de Veracruz por la crisis derivada de la pandemia del SARS-COV-2 (COVID-19), de 2020 a la fecha.

Así lo reveló Hilario Barcelata Chávez, coordinador del Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad Veracruzana (UV), quien además explicó que normalmente el índice de población económicamente activa incrementa cada año, toda vez que las nuevas generaciones alcanzan la edad para obtener empleo.

Sin embargo, en esta ocasión, por la emergencia sanitaria se registró lo contrario, con base en un estudio elaborado por economistas de la entidad veracruzana.

El especialista detalló que la población económicamente inactiva es el grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral; que no realizan ni buscan alguna actividad que les genere un ingreso monetario.

“En Veracruz se redujo este 2020, 125 mil personas, bueno ¿a dónde fueron?, se fueron a la población no económicamente activa, es decir dejaron de buscar trabajo, quedaron desempleados, pero no están contabilizados como desocupados porque se fueron a la población que está en edad de trabajar incluso hay una parte que está disponible, que quiere trabajar pero que no está buscando empleo”, indicó.

Aunque hay personas con la intención de trabajar, el cierre de empresas por la pandemia del coronavirus les ha dificultado encontrar un espacio laboral que les permita reactivarse económicamente.