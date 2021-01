139 veracruzanos habrían perdido la vida en Estados Unidos a causa del Covid-19

enero 22, 2021

Regina Montes/Xalapa. El director general de Atención a Migrantes del Estado Carlos Escalante Igual dio a conocer que desde marzo del año pasado al 15 de enero, se sabe de 139 veracruzanos muertos en Estados Unidos a causa del Covid-19. Remarcó que solo en este mes de enero de 2021 se han registrado cuatro decesos, puesto que el último corte de diciembre fue de 135 fallecimientos.

“De número de fallecidos por Covid-19 en los Estados Unidos de veracruzanos al corte del 15 de enero van 139”, dijo. El funcionario estatal refirió que se trata de 139 familias que han sufrido la pérdida de un familiar por lo que no debe quedarse sólo en un número. “Odio hablar de números, no me gusta cuantificar el trabajo y menos este tipo de trabajo en número sino realmente en apoyos y reconocer que han sido perdidas lamentables a familias, es terrible esto”, dijo.

En ese tenor, dijo esperar que en los siguientes meses se pueda detener la pandemia y que se logre reducir estas cifras. Aclaró que pese a la situación que se enfrenta, Veracruz es de los estados donde menos casos existen, aunque no es un número exacto, puesto que estos son los que se reportan por Relaciones Exteriores por familiares que buscaron su apoyo.

“Hay estados donde ha estado un poquito peor la situación, también hay que recordar que son estados que tienen más migrantes viviendo en los Estados Unidos entonces es muy triste todo esto”, añadió.