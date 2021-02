14 de febrero sin buenas ganancias para empresarios xalapeños

febrero 15, 2021

Regina Montes/Xalapa.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, reconoció que esperan que este año, tengan un decremento del 30 por ciento respecto al año pasado tras la fecha del 14 de febrero.

Dijo que el Día del Amor y la Amistad es una de las fechas en que esperaban un repunte en la economía, aunque no como años anteriores.

“Son fechas que esperamos que el desempeño en las ventas cambie y se tengan estos picos en la demanda y esperamos que restaurantes, florerías, tengan ese repunte”, dijo.

Respecto a la restricción de vialidades como parte de las alertas preventivas implementadas por el gobierno estatal para reducir los casos de Covid-19, dijo que son necesarias y que no se hacen con intención de afectar al comercio sino para cuidar a la población.

“En este tipo de fechas, la gente sabe que están cerradas ciertas zonas y buscará reacomodarse en otras, en otro tipo de zonas donde se les permita el tránsito y al final, tampoco son medidas para afectar al comercio, son medidas para ayudarnos a todos a que este contagio no se propague”, explicó.

Por ello, reiteró que esperan que las ventas sean importantes a pesar de esas acciones implementadas por la administración estatal.

Según la cifra nacional, la Canaco espera un decremento respecto del año pasado de un 30 por ciento, pero también explicó que tendrán que dejar de compararse con años anteriores, y hacerlo respecto a los meses que lleva la pandemia por el Covid-19.

“Pero aquí lo que nosotros estamos tomando en cuenta es que las ventas repunten contra los mismos datos que traemos de los últimos meses, ya no nos podemos estar evaluando contra años pasados porque no traemos las mismas características y como estamos hoy en un ambiente inédito donde no contábamos con esto, hoy, estarnos evaluando contra el desempeño de años anteriores, es muy difícil”, abundó.