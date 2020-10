2020 terminará con más de 500 mil empresas cerradas por pandemia: Canacintra

octubre 4, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) se estima que a finales de este año más de 530 mil empresas habrán cerrados sus puertas debido a la crisis económica derivada de los estragos que ha dejado la pandemia por Coronavirus.

A decir del presidente de dicha organización, Enoch Castellanos Ferez, de estas empresas en riesgo de cierre al menos 30 mil son veracruzanas.

“Ha habido cierre de empresas en todo el país, en Veracruz no tengo el dato, pero estamos a nivel nacional esperando que tanto formales como informales cierren alrededor de 5 30 mil empresas, de esas empresas 30 mil estarán en Veracruz, hay empresas que ya no tuvieron para pagar, otras que aguantaron, pero con la reactivación ven que la economía no está como siempre”, dijo.

De visita al estado de Veracruz para reunirse con los representantes regionales del organismo empresarias, lamentó la situación que prevalece en Veracruz de desempleo y la falta de acciones por parte de las autoridades estatales para mitigar los efectos económicos de la crisis sanitaria.