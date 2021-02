febrero 17, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- En lo que va del año ya suman dos crímenes de odio en contra de mujeres transgénero en la zona sur del estado, por lo que activistas por los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual como Siumin Rico Gil advierten que este 2021 será un año violento para la comunidad LGBTTI.

Los crímenes tuvieron lugar en el municipio de Cosoleacaque, donde hace apenas unos días se registró el doble feminicidio de la exalcaldesa y su hija, por lo que la activista reiteró el llamado a las autoridades para brindar seguridad a las mujeres y castigar a quienes cometen este tipo de delitos. Señaló que la justicia es el primer paso para disminuir estos crímenes.

“Transfeminicidios llevamos ya dos, es uno por mes igual que el año pasado empezamos así uno por mes, no puede ser esto posible, el año pasado me parece cerramos con 32 casos (…) es un horror, cuatro días antes del feminicidio doble que hubo en Cosoleacaque fue el transfeminicidio en Minatitlán acribillado a balazos, eso no es posible, no podemos seguir así, exijo a nuestros gobiernos que tomen cartas en el asunto y que nos ayuden a las mujeres trans y en general, que nos cuiden y nos apoyen porque estamos en el mismo nivel que cualquier hombre”, aseveró.

Veracruz destaca en el primer lugar nacional de crímenes de odio, siendo estos cada vez más violentos.