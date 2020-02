Otro recorte a las tasas bancarias de 25pb; queda en 7%

febrero 14, 2020

Como aquí lo habíamos anticipado semanas antes, el Banco de México decidió reducir su tasa de política en 25pb, para quedar en 7.00%. Quizás la mayor interrogante era si el recorte de la tasa de 25pb sería resultado de una decisión unánime, y en efecto sí lo fue. Sin embargo, los mercados no parecieron sorprenderse, dado que el peso y las tasas de mercado apenas se movieron en los minutos posteriores a la publicación del comunicado. Sí, un comunicado más corto, como se prometió, pero sin ofrecer mucha guía. El 10 de febrero, Banxico publicó una actualización de su política de comunicaciones, cuya meta fue “contribuir a una mejor comunicación con el público…” Esto incluyó un compromiso de un comunicado de política monetaria más corto. Si bien esto en principio es, una mejora bienvenida -señaló Citibanamex-, encontramos en este comunicado muy pocos cambios que nos permitieran identificar las preocupaciones claves de la Junta. Por ejemplo, notamos que Banxico hizo especial hincapié en la rigidez hacia abajo de la inflación subyacente, y reiteró que harán una revisión al alza en sus trayectorias de inflación en el Informe Trimestral [IT] próximo. No obstante, el comunicado identificó también que los niveles alcanzados de la inflación general (con un crecimiento de 2.97% a 3.24% entre diciembre y enero) y sus perspectivas de mediano plazo estuvieron entre los principales motivos que justifican el recorte de hoy de la tasa. Más importante aún, el balance de riesgos para la inflación sigue siendo “incierto.”

En general, el tono del comunicado -añadió la institución financiera- estuvo entre neutral y ligeramente “halcón”, en nuestra opinión. Más allá del peso dado en el comunicado a la persistencia de la inflación subyacente, también destacamos que la Junta decidió expresar sus preocupaciones en torno a la sostenibilidad de las finanzas públicas en México, aun si se eliminaron las referencias a otros riesgos que en el pasado acompañaban al anterior (por ejemplo, las calificaciones crediticias, la incertidumbre sobre las políticas públicas, etc.). En contraste, la visión de Banxico en torno a la actividad sigue siendo claramente “paloma”: la Junta ahora caracteriza los componentes de la demanda agregada con una “debilidad generalizada,” y anticipa que la perspectiva de crecimiento en 2020 se revisará a la baja en el IT. En suma, mientras que parecería que prevalece un tono cauteloso, no encontramos en el comunicado una guía clara para las perspectivas de la política monetaria; así, permanecemos a la espera de más información en las minutas y el IT. Por ahora, continuamos previendo una breve pausa monetaria en marzo, con una tasa de política que llegará a 6.25% al cierre del año.

Las bolsas estadounidenses se agitan. Ayer, estuvieron nuevos máximos

Se notó un gran apetito por las operaciones de riesgo, marcando nuevos máximos históricos. Los participantes del mercado muestran optimismo sobre la economía global al percibirse un impacto menor del Coronavirus ante señales de que la propagación de la enfermedad está disminuyendo. Aunado a esto, los mercados asimilaron el testimonio de Jerome Powell, presidente del Fed, ante el Congreso. Powell se mostró optimista acerca de la perspectiva de la economía estadounidense, aunque mencionó riesgos a la baja por la epidemia del Coronavirus. Además, los inversionistas ignoraron el reciente recorte que hizo la OPEP a sus estimados de demanda global de crudo y a un aumento de los inventarios. En el frente corporativo, los resultados de las empresas del S&P500 siguen siendo mejores a lo estimado. Al cierre de esta edición, 352 emisoras acumulan un alza de casi 1% en utilidades frente a la caída de 1.6% estimada inicialmente. En México, ayer reportó América Móvil con resultados que superaron nuestras expectativas. La empresa registró una expansión de 360pb en el margen EBITDA debido -nos dijeron analistas de Banorte- a menores subsidios, eficiencias operativas y el cambio contable NIIF16. En los siguientes días, añadieron, estaremos atentos a la información de empresas que tenemos en el portafolio.

Raúl Beyruti Sánchez, se congratuló del interés por la subcontratación

El presidente de GINgroup, destacó la copiosa participación que el Parlamento Abierto ha tenido y la participación de todos los actores involucrados en esta materia para crear regulaciones que permitan ser más competitivos en nuestra economía, promover la inversión nacional y extranjera, generar más y mejores empleos, pero sobre todo, preservar la seguridad social en el empleo.

Desde hace varios años, GINgroup ha sido un ferviente promotor de la regulación de la Tercerización, primero impulsando una NOM oficial para tener reglas más claras en la industria y, en el último año, impulsando un debate público desde los organismos empresariales y el Congreso de la Unión, para una Ley Federal del Trabajo justa, promotora de la inversión y el empleo en México.

GINgroup estuvo presente en este Parlamento con 4 expositores a través de los organismos y asociaciones empresariales en los que participa, como es el caso de TallentiaMX, Concanaco Servytur e IDC, una publicación especializada en materia fiscal. Estamos firmes con el compromiso expreso de GINgroup, dijo el empresario, por seguir participando en los debates públicos en aquellos temas que afectan la vida pública de México, pero sobre todo, los que impactan directamente a la industria del Talento Humano.Expertos en relaciones laborales recomiendan evaluacionesperódicas.

En vísperas de que se celebre el día del amor y la amistad, el Grupo Intelab Accupeople dio a conocer los resultados de un estudio aplicado a más de 200 mil trabajadores de empresas diversas entre 2017 y 2019, en el cual se encontró que uno de cada cinco empleados tiene dificultad con el decoro y el respeto a la intimidad.

No es un secreto que en muchas organizaciones se presentan dificultades por acoso sexual perpetrado por los jefes al personal femenino o que, en contraste, la competencia de algunas mujeres se torne dispareja e injusta hacia los varones, si la evaluación se basa en los “encantos” y no en el profesionalismo. El comportamiento puede ser incorrecto en ambos sexos y para evitar las prácticas nocivas es recomendable evaluar periódicamente al personal.

Fernanda Zenizo López, experta en temas de inteligencia laboral y directora general de Intelab Accupeople, consideró que la prevención es un elemento que debemos fomentar de una manera más estricta en el país en todos los ámbitos y actividades. “La aplicación de evaluaciones periódicas con sistemas modernos de monitoreo de los trabajadores, es una práctica probada que hoy en día ha dado grandes resultados de éxito en muchas empresas, reduciendo fraudes, acoso y riesgos diversos, pero resaltando también las virtudes de aquellos empleados con compromiso, respeto a compañeras y compañeros y profesionalismo”, comentó Zenizo López.

