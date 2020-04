27 mujeres muertas por violencia de género en primer trimestre del año

abril 16, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa.- En la reciente actualización de la información que recaba el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres en el primer trimestre del 2020 se dieron 176 casos donde las mujeres fueron agredidas de alguna forma.

Así lo dio a conocer la integrante del Observatorio perteneciente a la Universidad Veracruzana, Estela Casos González, quien aclaró que esta información se obtienen del seguimiento a notas publicadas en diferentes medios de comunicación.

“Tenemos 176 agresiones en lo que va del año, en el primer trimestre, de esas 176, 61 fueron en el ámbito doméstico. Solo en el mes de marzo tuvieron lugar 70 agresiones de todo tipo y 25 de ellas se perpetraron en los hogares de las víctimas”.

En este reporte se han registrado 62 casos de desapariciones de mujeres y niñas en el primer semestre, 45 asesinatos de mujeres, de los cuales 27 muestran una razón de genero que expone el Código Penal de Veracruz para ser considerado como feminicidio.

Detalló que en el mes de marzo hubo 10 asesinatos de mujeres, de los cuales seis pueden ser considerados como feminicidios.

Estela Casados refirió que puede haber muchos casos más, donde las víctimas no denunciaron y que no fueron del conocimiento de reporteros y reporteras y no fueron parte de los medios de comunicación.

La activista y catedrática de la Universidad Veracruzana destacó que la información durante el mes de marzo estuvo dirigida principalmente al tema de la pandemia por el Covid-19 y se pudo haber diluido un poco la información sobre la violencia contra las mujeres, pero aún así hubo 70 notas.

Finalmente, Casados González hizo un comparativo: en el primer trimestre de 2018 hubo 145 casos de agresiones y en marzo de ese año reportó 41 agresiones y seis de ellas en el ámbito familiar; en 2019 en su primer semestre fueron 184 casos y en marzo fueron 84 casos, 20 de ellos fueron en el ámbito familiar.

“Yo no digo que no haya más casos de agresiones, pero estoy muy consciente de que el Observatorio toma la información que los medios de comunicación publican, ahorita es la contingencia sanitaria en lo que están más enfocados en ella”.