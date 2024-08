3 muertos y 41 heridos por tifón «Shanshan» en Japón

Redacción Xalapa.- Tras el fuerte impacto del tifón «Shanshan» en Japón, se ha reportado la muerte de tres personas, un desaparecido y varios heridos tras el destrozo de sus viviendas.

De acuerdo con las autoridades, este jueves en la Isla Kyushu, se registraron tres muertos por el destrozo de sus viviendas antes las fuertes rachas de viento, mientras que 41 resultaron heridos.

Además, un hombre de 60 años fue reportado como desaparecido tras caer al mar en el puerto de Kasoshima mientras amarraba su barco.

Ante ello, la Agencia Meteorológica de Japón exhortó a su población a continuar las indicaciones de las autoridades y a refugiarse en los albergues oficiales, pues se prevé que continúen los deslaves de tierra e inundaciones.

🔴JAPAN🇯🇵| Typhoon #Shanshan reached #Japan this Thursday, Aug 29 with gusts of 200 km/h, torrential rains & tornadoes. The #typhoon first hit the Japan's main southern island #Kyushu. Although expected, Shanshan has already caused several victims and significant material damage. pic.twitter.com/Ttrh44Y7qi