32 municipios más se suman al «riesgo máximo» de contagio de Covid

julio 20, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa. A partir de este lunes 32 municipios veracruzanos más pasarán al nivel de “Riesgo Máximo” por Covid-19, con lo que serán ya 169 de los 212 en color rojo en el semáforo epidemiológico, informó la subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades, Guadalupe Díaz del Castillo Flores.

La funcionaria de la Secretaría de Salud de Veracruz indicó que ahora 43 municipios se ubican en color naranja, es decir en riesgo alto.

“Con relación al semáforo vigente, a partir del lunes 20 de julio 32 municipios se suman al nivel de riesgo máximo, tendremos un total de 169 municipios en rojo, mientras que 43 municipios están en nivel de riesgo alto, es decir, en color naranja”.



Hizo un llamado a la población a quedarse en casa, respetar los aforos permitidos en los espacios abiertos, pues como entidad Veracruz se encuentra en un punto crítico.

“Participa como ciudadano y si no es necesario no salgas de casa, realiza lavado de manos frecuente, usa mascarilla facial o cubrebocas de manera adecuada y una vez puesto no lo vuelvas a tocar, mantenlo sobre nariz y boca de forma ajustada”, recomendó.

Asimismo, pidió cuidar a los sectores de la población más vulnerable como son los adultos mayores y los niños.

Hay que señalar que Veracruz en su último reporte se tienen 16 mil 787 casos positivos de covid-19, de los cuales mil 835 están activos; además 2 mil 201 un personas han perdido la batalla frente a la pandemia.

Finalmente, los municipios con mayor número de contagios son el Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa y Poza Rica.