4 menores falsifican registro de vacunación para ser inmunizados contra Covid

septiembre 5, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Cuatro jóvenes de unos 16 años intentaron vacunarse contra Covid-19 presentando documentos falsos, entre ellos el registro de vacunación que debe ser llenado a través de la página de internet, informó el delegado de programas federales Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Detalló que los jóvenes se presentaron en el módulo del estadio Luis De la Fuente “El Pirata” acompañados de una persona adulta, aparentemente maestra, que también intentaba ser vacunada con el biológico de Pfizer, y cuando uno de ellos presentó los documentos se detectó la falsificación, por lo que el personal le negó la vacuna, lo que ocasionó que el resto de los jóvenes que venían con él, y que también intentaba vacunarse, decidieran salirse voluntariamente de la fila.

“Unos chavos ayer menores de 18 años quisieron volar a una parienta su registro y la verdad es que se detectó que era falso y los menores no se pueden vacunar y eran 3 o 4 chavos, no lograron burlar el filtro, quien sabe si la maestra también quería vacunarse porque venía una mujer con ellos, pero esto es lo cotidiano y nosotros tenemos nuestra razón no podemos vacunar a nadie que ya se haya vacunado”, dijo.

Manuel Huerta, señaló que este domingo finalizo la jornada de vacunación de 19 a 29 años en Veracruz, logrando inmunizar a más de 133 mil jóvenes.