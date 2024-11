5 errores comunes que las personas cometen en las compras navideñas

noviembre 29, 2024

La temporada navideña es sinónimo de celebración, pero también de gastos. Desde las posadas hasta las cenas de Navidad y Año Nuevo, los intercambios en la oficina y los regalos para familiares y amigos, diciembre se convierte en un mes de alta presión financiera. A esto se suman las tentadoras promociones del Black Friday, el Cyber Monday y las ventas nocturnas, que prometen “grandes ahorros” pero pueden desequilibrar cualquier presupuesto.

Si bien es una época en la que muchos reciben dinero extra como aguinaldos, bonos o cajas de ahorro, esta liquidez no siempre se traduce en decisiones financieras responsables. Según el Holiday Outlook 2024 de PwC, aunque el 59% de los consumidores señala que la inflación influirá en sus gastos, el promedio de consumo navideño aumentará 7% este año.

“Es muy común caer en la tentación de aprovechar promociones y ofertas, especialmente en la temporada. No obstante, la clave es entender que este tipo de gastos, aunque parecen atractivos, deben ser evaluados cuidadosamente. Mientras algunos consumidores se sienten motivados a gastar sin pensar demasiado, otros se preparan para ajustarse a un presupuesto riguroso, analizando lo que realmente necesitan” comenta Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia (SIC) con más de 20 años de experiencia en el sector.

Es importante evitar caer en el consumo desmedido, ya que a largo plazo, las compras no planificadas pueden afectar las finanzas de una persona. De acuerdo con Círculo de Crédito, los siguiente son los cinco errores más comunes que las personas cometen al comprar durante la temporada navideña y fin de año:

1. No tener un presupuesto realista

Muchas personas subestiman los gastos ocultos que se presentan, como los costos asociados a viajes o incluso, la decoración. Estos pueden acumularse rápidamente, lo que genera un desajuste en las finanzas, que se refleja en la falta de liquidez para afrontar otros compromisos, el uso desmedido del crédito y el endeudamiento.

“Para hacer frente a esta situación, elabora una lista de los gastos, desde los más evidentes como regalos y cenas hasta la gasolina o el pago de servicios. Utilizar herramientas como hojas de cálculo o aplicaciones de finanzas te permitirá visualizar tu capacidad de gasto y evitar sorpresas. Este enfoque no solo facilita la planificación, sino que también te ayuda a mantener el control de tus finanzas”, afirma Hugh Bruce.

2. Comprar por impulso

Uno de los errores más frecuentes en la gestión del gasto durante las temporadas de ofertas es comprar por impulso, especialmente cuando las promociones parecen irresistibles, como 3×2 y meses sin intereses. Aunque estas ofertas pueden resultar atractivas, no siempre responden a una necesidad real y, en muchos casos, incitan a una compra que, de no existir la promoción, no habríamos considerado.

“Antes de comprar evalúa la necesidad del producto. Esto evitará que la emoción te nuble el juicio. Si no representa una necesidad inmediata o no encaja en tu presupuesto, es mejor abstenerse, incluso si la oferta parece insuperable”, explica el especialista.

3. Usar el aguinaldo como dinero libre

Usar el aguinaldo o cualquier ingreso adicional como dinero libre lleva a muchas personas a destinarlo a gastos no prioritarios, como compras impulsivas, sin considerar que puede ser una oportunidad para fortalecer las finanzas personales, a través del ahorro o del pago de deudas.

“Mi consejo es destinar al menos el 30% a ahorro o al pago de deudas. Esta acción no sólo te ayudará a mejorar tu estabilidad financiera a corto plazo, sino que también reducirá la presión de las obligaciones. El resto del dinero puede ser usado de manera planificada para realizar inversiones que aporten valor”, considera el Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito.

4. Gastar por culpa o compromiso

Uno de los errores más perjudiciales durante esta época es gastar por culpa o compromiso. Muchas personas sienten la presión de regalar más de lo que pueden permitirse con el fin de quedar bien, lo que a menudo desencadena un gasto excesivo y, en muchos casos, innecesario. Este tipo de comportamiento no solo pone en riesgo la estabilidad financiera inmediata, sino que también puede generar estrés.

“En lugar de caer en la tentación de gastar más de lo que puedes permitirte, busca alternativas creativas como regalos hechos a mano que generen valor emocional sin necesidad de hacer un desembolso elevado”, dice el experto.

5. Ignorar los gastos del inicio de año

Uno de los errores más frecuentes durante la temporada navideña es dejarse llevar por la emoción de las celebraciones y olvidar los compromisos financieros posteriores como pagos escolares, seguros o deudas que se vencen en enero. Este desajuste puede generar estrés y dificultades financieras.

“En lugar de realizar compras impulsivas o gastar en exceso, asegúrate de reservar una parte de tus recursos para cubrir los compromisos que llegarán en los primeros meses del año. Este colchón no solo te ayudará a enfrentar esos pagos sin presión, sino que también te permitirá comenzar el año sin sobresaltos financieros”, concluye Hugh Bruce.