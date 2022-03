Masacres no cesan; las «Mañaneras» solo intentan desviar la atención: Senador

marzo 2, 2022

Ciudad de México. El coordinador de las y los senadores de la bancada de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, aseguró que, como ya es costumbre, el Presidente de la República busca desviar la atención para no hablar de la masacre ocurrida en días pasados en San José de Gracia, Michoacán.

“Mientras el Presidente en sus ‘mañaneras’ informa de otras cosas y trata de aclarar cosas inaclarables, lo que realmente hace es desviar la atención y olvida que las masacres no cesan, como en Sonora, Zacatecas, Colima, Michoacán, y Guerrero entre otros estados del país”, señaló.

Rementería del Puerto calificó como un gobierno fallido el desempeñado por López Obrador, y dijo que debe empezar desde cero, sobre todo en materia de seguridad, al referirse sobre el presunto fusilamiento de cerca de 17 personas en la entidad michoacana.

“La circunstancia por la que hoy nos encontramos es de lamentarse, estamos en México ante un gobierno fallido. Mientras el Presidente de la República se jacta de estar informado de todo lo que ocurre en el país, no tiene información sobre lo ocurrido en San José de Gracia. Casualmente, no sabe nada”, asentó el legislador.

El coordinador del PAN externó que es incomprensible que las autoridades de seguridad se hayan enterado por las redes sociales, inquiriendo: ¿En dónde está el gabinete de seguridad?, ¿Los servicios de inteligencia?, y ¿de qué sirve que se reúna el gabinete presidencial a tomar café a las 6 de la mañana?

“De no ser por el conflicto de Ucrania y Rusia, seríamos nota mundial, al hablar de civiles retenidos y fusilados, algo que no se había visto en México y ojalá nunca más se vea, pero lamentablemente no podemos asegurar eso, porque el Gobierno de la República no hace su trabajo en esta materia, como no lo hace en otros”, fustigó.

Asimismo, añadió que la presente administración lleva como sello la ineficiencia, impericia e incompetencia ante la pérdida de vidas humanas y eso no se puede seguir tolerando.

“Hace días el Presidente dijo que ya no puede más, y eso vemos, que ya no puede más en materia de seguridad, porque nos tiene en un completo gobierno fallido”, concluyó.