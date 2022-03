Ciudad de México. Un joven detenido por la riña sucedida en el partido Atlas vs Querétaro, aseguró sentirse arrepentido por sus actos.

Raul N. afirmó que no es culpable de todo lo que se le acusa como los múltiples homicidios calificados.

El joven perteneciente a la porra de los Gallos, fue convencido por su madre para entregarse a las autoridades.

Asimismo, narró su versión de como ocurrieron los hechos y habló de las imágenes difundidas donde se le observa que portaba un metal.

Además, relató como es que personas de la porra contraria lo golpearon por tener un tatuaje de los Gallos.

“O sea, hay un video donde me están pegando, me quedé un rato inconsciente, me volví a parar, ubiqué a la persona que nos pegó a mi sobrino a mi tío y a mí, pues entrando yo al campo, pues lo vi”, expresó.

De acuerdo con los videos difundidos, a Raúl se le puede observar cuando prende una bengala de humo en la cancha.

No obstante, el fan del equipo de fútbol de Querétaro, dio a conocer su deseo de seguir con sus estudios.

“Todos me dicen, estás aquí porque sabes que la debes, no, yo no debo nada, simplemente quiero hacer las cosas bien. Me están culpando de muchas cosas”, puntualizó.