Diputada se dice «shockeada» por presidir grupo de amistad con Irán

abril 2, 2022

Isabel Ortega. Xalapa. Este viernes visitó la capital del estado el embajador de la República Islámica de Irán en México, Alireza Ghezilli. Fue la diputada del PRI, Lorena Piñón la anfitriona de la visita oficial de diplomático.

La legisladora del tricolor reconoció que fue un “shock” para ella presidir el grupo de amistad con Irán, debido a que ella es una defensora de la paridad de género y forma parte de colectivas que impulsan derechos de mujeres.

En Irán las mujeres son encarceladas y azotadas si no cumplen con las reglas impuestas por los hombres que van desde el uso de un velo, así como ropa larga. En el evento en el Congreso local, las diputadas invitadas usaron faldas cortas y saludaron de abrazo y beso al diplomático.

La legisladora federal destacó que por primera ocasión una mujer preside el grupo de amistad con ese país, en donde las mujeres son relegadas, en ese sentido, dijo, es un tema de romper los techos, “el hecho de que él venga con una mujer en la gira en Veracruz”.

“Cuando me dicen que me toca Irán para mi fue un shock (…) yo hablé claramente con el embajador, donde le pedí respeto, ellos son muy diplomáticos, y de su parte no recibiría ninguna grosería”.

Aseguró que ya recibió una invitación para ir a Irán, sin embargo, cualquier intercambio cultural se dará en un futuro, y no descartó que la Orquesta Sinfónica de la Universidad Veracruzana pueda realizar una gira por ese país.