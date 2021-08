80% de los padres no quiere que sus hijos regresen a las aulas

agosto 25, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Faltan solo 5 días para el regreso a clases y aunque la educación ya se encuentra entre las actividades esenciales, muchos padres de familia aún están indecisos sobre si llevar a no a sus hijos, otra parte de ellos tiene muy claro que no lo harán y sus pequeños seguirán tomando clases desde casa, como aseguró Ary Miranda.

«Al menos en el grupo de mi hijo la mayoría no queremos mandarlo o no los vamos a mandar entonces a ver esta semana qué indicaciones nos dan”.

Aunque muchos niños comenzaban a retomar actividades fuera de casa como practicar algún deporte o acudir a clases de baile, la tercera ola volvió a confinarlos por miedo de los padres a que se contagiaran, como sucedió con Leonardo, de seis años.

«Él tiene suspendidas sus actividades, desde hace cuatro semanas ya no va al Tae Kwon Do, al fútbol, a la escuelita nada de eso, creo que la cifra de contagios está muy alta por lo menos aquí en la zona, no me siento segura de mandarlo y saber que va estar bien», comentó su madre Carmen Leyva.

El miedo prevalente entre los padres de familia, Denisse Barrientos, maestra de primaria, asegura que en la encuesta que se aplicó a los padres de su escuela reveló que el 80% no quieren que sus hijos regresen a las aulas.

«El ochenta por ciento de la población de la escuela no quiere regresar porque tiene miedo a los contagios y el otro 20 por ciento si desea llevar a sus hijos presencial por condiciones ajenas al contagio, porque tienen que trabajar, porque no pueden seguir las clases de manera virtual, etcétera», dijo.

Lo cierto, es que hasta el momento la evidencia científica plantea que el regreso a clases no representa riesgo para los menores, por el contrario, se ha determinado que las repercusiones de mantener a los estudiantes lejos de las aulas podrían ocasionar un retraso importante y afectaciones a futuro.