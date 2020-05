9 gimnasios han sido clausurados por operar de forma clandestina

mayo 18, 2020

Regina Montes/Xalapa.- Cerca de nueve gimnasios han sido clausurados en la ciudad por seguir operando de manera clandestina o rotando a sus clientes, aseveró el regidor titular de la comisión edilicia de Comercio, Francisco Javier González Villagómez.



“Hay operativos efectivamente, se están verificando desafortunadamente lejos de que pensáramos que son los bares o restaurantes los que están faltando, son los gimnasios hay muchos gimnasios que están abriendo y clausurando porque siguen trabajando clandestinamente”, dijo.



Dijo que pese al llamado de la autoridad municipal para que se mantuvieran cerrados y evitar los riesgos de contagio de Covid-19, varios siguen abiertos y algunos otros trabajan de manera clandestina.



“Y la idea es que no lo sigan haciendo para no seguir propagando el virus, pero sí son alrededor de nueve gimnasios”, apuntó.



Refirió que la pandemia aún llevará tiempo por lo que como sociedad se debe ser precavido para evitar conglomeraciones y mantener la sana distancia pues de lo contrario habrá un problema mayor.



“Y en los gimnasios desafortunadamente se da ese problema de que no hay distanciamiento sano y que podamos evitar de manera congruente lo que tenga que ver con el virus”, dijo.



Remarcó que los inspectores del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC) y Protección Civil siguen haciendo rondines cuando podrían ocupar ese tiempo para sanitizar o entregar cubrebocas.