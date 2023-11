A 52 años del lanzamiento de A Night at the Opera de Queen

noviembre 22, 2023

A Night at the Opera es el cuarto álbum de estudio de la banda de rock británica Queen, lanzado el 21 de noviembre de 1975 por EMI Records en el Reino Unido y Elektra Records en Estados Unidos. Producido por Roy Thomas Baker y Queen, fue supuestamente el álbum más caro jamás grabado en el momento de su lanzamiento.

Nombrado en honor a la película del mismo nombre de los hermanos Marx, A Night at the Opera fue grabado en varios estudios durante un período de cuatro meses en 1975. Debido a problemas de gestión, Queen no había recibido casi nada del dinero que ganaron por sus álbumes anteriores.

Posteriormente, terminaron su contrato con Trident Studios y no utilizaron sus estudios para el álbum (la única excepción fue “God Save the Queen”, que había sido grabado el año anterior).

Emplearon una producción compleja que utilizó ampliamente la grabación multipista, y las canciones incorporaron una amplia gama de estilos, como baladas, music hall, dixieland, hard rock y influencias del rock progresivo. Además de su equipo habitual, Queen también utilizó una amplia gama de instrumentos como contrabajo, arpa, ukelele y más.

Tras su lanzamiento, A Night at the Opera encabezó la lista de álbumes del Reino Unido durante cuatro semanas no consecutivas. Alcanzó el puesto número cuatro en la lista Billboard Top LPs & Tape de EE. UU. y se convirtió en el primer álbum de la banda con certificación de platino en los EE. UU.

También produjo el sencillo más exitoso de la banda en el Reino Unido, “Bohemian Rhapsody”, que se convirtió en su primera canción número uno en el país. A pesar de ser el doble de larga que la duración promedio de los sencillos durante la década de 1970, la canción se volvió inmensamente popular en todo el mundo.

Las críticas contemporáneas de A Night at the Opera fueron mixtas, con elogios por su producción y los diversos temas musicales, y reconocimiento como el álbum que estableció a Queen como superestrellas a nivel mundial. En la 19ª edición de los premios Grammy, su primer sencillo “Bohemian Rhapsody” recibió nominaciones a los premios Grammy por Mejor interpretación vocal pop de un dúo, grupo o coro y Mejor arreglo para voces.

Desde entonces ha sido aclamado como el mejor álbum de Queen y uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. En 2020, Rolling Stone lo ubicó en el puesto 128 en su lista de los “500 mejores álbumes de todos los tiempos”. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy en 2018.