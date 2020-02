A Claudia Lizaldi su nuevo galán ¡le salió casado!

febrero 11, 2020

México/tvnotas. Desde hace algunas semanas, Claudia Lizaldi, de 41 años, ha estado en el ojo del huracán de las redes sociales, esto tras haber hecho ciertas declaraciones en un programa de televisión y, días después, haber revelado que un hombre jugó con sus sentimientos y le rompió el corazón. Sobre lo último, la conductora nos hizo tremendas revelaciones, pues nos contó que un viejo amigo fue quien intentó conquistarla y, aunque ella sabía que éste estaba casado, él le aseguró que ya tenía problemas con su esposa y que no había de qué preocuparse, pero todo fue mentira.

-Claudia, hace unos días te volviste tendencia en las redes sociales…

“¡Ya sé! Agarraron un extracto de una entrevista donde hablé sobre el avión presidencial y me hicieron infinidad de memes y me insultaron, pero la verdad es que aunque constantemente me atacan en las redes, yo no me clavo en eso. Tengo muchos años en este medio y ya sé cómo son las cosas, pero mira, ni me preocupé, ni me molesté ni nada, simplemente apagué mi celular y al otro día otra cosa ya era tendencia”.

-Entonces, no te afectó…

“Fíjate que hasta cierto punto me beneficia tener tanta atención; por ejemplo, eso que te cuento de la semana pasada me ayudó porque me hablaron para una chamba, y yo, muy feliz. ¡Gracias a los que se burlaron de mí, porque me ayudan a seguir trabajando!”

-Días después, escribiste en Twitter que alguien te había “visto la cara”; ¿que pasó?

“Sí, por eso la gente también habló de mí… Mira, fue un cabr$%, no te voy a decir quién, quería y confiaba en él, pero ya quedó bloqueado de mi vida” pero se la voló. Afortunadamente, he aprendido a reírme de las cosas que me pasan y no sufrir. No sé qué me pasa, o si yo tenga un defecto de fábrica, pero he tenido mala suerte con esto de las relaciones amorosas (ríe)”.

-Son muy open mind…

“Pues sí, para qué me clavo en cosas del pasado, lo nuestro ya se terminó, quizá no de la mejor manera, pero Eamonn me cae excelente. Tal vez habrá gente que no entienda todo esto, pero es su pe%@. Mientras nosotros estemos contentos, no importa lo que digan”.

-¿Su novia es la mujer por la que terminaron su matrimonio?

“Creo que no, pero ni me importa; Eamonn está feliz con ella, y yo me alegro; además, lo único importante son nuestros hijos y sé que cuando están con ellos, están contentos y bien cuidados; pese a todo, es un buen papá”.

-Eso es lo importante, tus hijos…

“Claro, y sé que ella no atentaría contra la seguridad o bienestar de los niños”.

-Después de estas decepciones amorosas, ¿buscarás tener una pareja ahorita?

“Sí me gustaría estar con alguien porque soy de las personas que cree en el amor y en la unión, pero tampoco es que esté buscando de puerta en puerta, quiero que llegue solito”.

-¿Cómo sería tu hombre ideal?

“Ésa es una cosa que aún no defino bien, y creo que por eso mismo me pasa lo que me pasa, porque no decreto. Creo que por ahorita sólo quiero disfrutar de mis hijos y que pase lo que tenga que pasar, todo a su tiempo. Tengo galanes y pretendientes, pero nada serio, sólo me dejo llevar por mis impulsos”.

-Y ¿qué tal te va en lo laboral?

“No me quejo, trabajo mucho en mis proyectos personales y estaré en otros de teatro y cine este año; busco y me salen oportunidades”.