A Cristian Garín le gustaría volver a enfrentar a Roger Federer

abril 7, 2020

Santiago/Notimex. El tenista chileno Cristian Garín reconoció que le gustaría volver a las canchas lo antes posible y que le encantaría reencontrarse con el suizo Roger Federer, compañero de profesión al cual admira.

“Novak Djokovic es el tenista más completo que hay y con el que más me identifico por estilo de juego. Nadal es puro físico y le pega a la bola con muchísima fuerza que provoca que tengas que dar lo mejor de ti para poder pelear contra él, pero mi favorito sigue siendo Roger Federer. Me encantaría poder jugar con él alguna vez”, comentó.

El deportista de 23 años declaró que ha evolucionado de la lesión que lo marginó hace algunos meses, por lo que se declara listo una vez que se pueda reanudar la actividad.

“Por suerte, en estos momentos me encuentro muy bien. Si se pudiese jugar mañana al tenis, estaría al 100%, pero tras y como están yendo las cosas en estos momentos, veo muy complicado que pueda haber tenis en un periodo corto de tiempo”, destacó el sudamericano.

Y tras recalcar que es difícil estar sin jugar por lo menos hasta el 13 de julio a causa del coronavirus, Garín también criticó el último formato con el que se disputó la Copa Davis.

“Creo que este nuevo formato ha provocado que la esencia de la Copa Davis haya desaparecido. No me gustó la última edición y creo que tenemos que hacer algo. A nivel estadio e instalaciones fue espectacular, pero hemos visto series que son para jugar con diez mil personas en las gradas, y en muchas de ellas no había ni 1500”, finalizó.