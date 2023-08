A dejar “hasta el tuétano y el alma” en la defensa de la Cuarta Transformación, llama Adán Augusto López Hernández

agosto 5, 2023

“Vamos a dejar hasta el tuétano, hasta el alma para defender a la Cuarta Transformación y vamos a salir adelante”, advirtió, aquí, Adán Augusto López Hernández ante unos 4 mil asistentes entre mujeres, hombres, jóvenes, trabajadores en su mayoría del sector turístico, y principalmente adultos mayores, en la Plaza Central del ayuntamiento Benito Juárez, internacionalmente conocido como Cancún.

Convencido, el político tabasqueño subrayó que “este movimiento ya les ganó a los oligarcas, a los dueños del dinero, a Televisa, y les vamos a volver a ganar; nunca nos van a doblar”, aseguró visiblemente contento de estar en este paradisiaco lugar donde se refugian millones de turistas mexicanos y extranjeros cada año.

Con el ánimo a tope, inyectado por sus anfitriones, al cierre de una intensa jornada de trabajo por Quintana Roo, iniciada por la mañana en la capital del estado, Chetumal, Adán Augusto López Hernández se animó a confesar que “aquí en Cancún, en toda la entidad, lo mismo que en el país entero, soplan ya los vientos del sureste y van a seguir soplando por mucho tiempo más”.

Y añadió, “ya triunfamos”, sostuvo, al referirse que la Cuarta Transformación y la revolución de las conciencias, que es su consecuencia, “no tiene marcha atrás; va a permanecer por muchos años en este país porque es el poder del pueblo; es algo inimaginable hasta hace apenas no mucho tiempo”.

Vaticinó, sin dudarlo, que “va a haber continuidad con cambio; habrá en México relevo generacional y la Cuarta Transformación se va a mantener porque así ya lo decidió el pueblo que no quiere regresiones, sino caminar hacia adelante con mayor justicia social y desarrollo en beneficio principalmente de los históricamente marginados y olvidados en este país”.

Basó su confianza en que “la Cuarta Transformación va caminando y camina muy bien”, aunque reconoció que hay todavía algunos pendientes como poner fin de una vez por todas a la impunidad y la corrupción, por lo que llamó a los cancunenses, quintanarroenses y mexicanos en general, a respaldar y encabezar el año próximo la reforma a fondo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Vamos juntos a terminar con la injusticia; no más una justicia selectiva; no más la justicia al servicio de los poderosos; no más ministros que ganen más de 600 mil pesos mensuales; no más delincuentes de cuello blanco paseándose con sus abogados de la mano de jueces, magistrados y ministros”, demandó el tabasqueño.

En este sentido, Adán Augusto López Hernández se refirió de nueva cuenta a la decisión de una jueza que en días pasados ordenó detener la distribución de los libros de texto gratuitos, y garantizó que “no va a haber nunca la manera de detener la transformación en el país”.

Más adelante sostuvo que, como parte de la revolución de las conciencias, hoy en México se tiene claro que “somos muchos más, somos millones más los buenos que los malos, los que sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, y quienes entendemos que el bien siempre triunfa por encima del mal. Somos el pueblo bueno y queremos que siga la Cuarta Transformación”, enfatizó.

Finalmente, al cerrar aquí en Cancún el día número 47 de su recorrido por todo el país, Adán Augusto López Hernández dijo que ha recorrido México durante los últimos 15 años al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo seguirá haciendo justo como se lo enseñó su “maestro”, rincón por rincón, casa por casa, pueblo por pueblo, sin pedir un solo peso para viáticos, que no se necesita para encontrarse, platicar y nutrirse del pensamiento de la gente.