A DONDE VAMOS CON LA GASOLINA

julio 10, 2022

El descubrimiento del petróleo a finales del siglo IXX, su desarrollo en los siglos

posteriores impulso el bienestar humano llegando al nivel de imprescindible, sus

sustitutos están en gestión; las energías limpias irán remplazando gradualmente a los

combustibles fósiles, energías condenadas a desaparecer cuando; cuando el futuro lo

alcance.

La gasolina es un derivado del petróleo, que al igual que los alcoholes para obtenerlo

se necesita refinar, no todo el crudo es igual, uno es más liguero, los pesados cuestan

más refinarlos, por eso son más caros los menos densos.

De acuerdo con el economista Rene Blanco González las mejores refinerías del

mundo se encuentran en la ciudad de Houston, razón por la cual los petróleos

canadienses se van con esa calidad a USA y se los regresan como gasolinas

atendiendo al principio de economía de escalas.

En México se consumen de gasolinas magna y premium un poco más de 132 mil

millones de litros diarios algo así como 830 mil barriles; de diésel 60 mil millones, lo

que es un mundo de litros que diariamente mueven a nuestro país, si leyó bien

mueven a nuestro querido México.

Lamentablemente no somos autosuficientes, requerimos de la importación, con visión

del presente la actual administración compro una refinería en Houston y desarrolla

una propia en nuestro país en Dos Bocas Tabasco, quizá no le dé tiempo, pero se

pretende mejorar las siete que operan.

Pero adónde vamos con las gasolinas en nuestro país:

Primero: Donde nos lleven los precios del comodite, que tiene un mercado altamente

especulativo, donde rige la oferta y la demanda, así como las circunstancias volátiles

de beneficio y lucro; sea al alza o la baja.

Segundo: Al comportamiento de los accesorios al precio principalmente los impuestos;

IEPS (3) e IVA.

El precio de referencia para la gasolina es la molécula y la calidad, esta está basada

en el concepto octanaje y en la calidad, el precio se fija en Houston.

Con la liberación del precio se dio la apertura del mercado, de haber una marca

Pemex hoy hay más de cuarenta operando dentro de las que se encuentra: BP, Shell,

Tobe, Chevron, Arco, G500, Gulf, LC Gas, Oxxo Gas, Petro seven, Hidrosina,

Gasolineras del Bienestar, COSTCO Gas.

En nuestro país operan más de 13 mil gasolineras que atienden un parque vehicular

superior a los 43 millones de vehículos de toda clase, lo que representa una venta

cada una de más de 13 mil litros diarios, cantidad que va en aumento cada año.

Al haber incremento del parque vehiculara, habrá que surtirlo, Pemex no se dá abasto

lo que hace que aumente la importación; actualmente la empresa mexicana no

satisface el 60 por ciento, por lo que la molécula viene de Houston sea en pipas,

tanques de ferrocarril o en barcazas a Tuxpan.

El precio del litro es volátil de acuerdo a lo comentado, al día de hoy el precio

promedio es de $ 21.72 la magna; $ 23.72 la premium; $ 23.25 el diésel.

En Veracruz hay más de 750 puntos de venta y los precios son disímbolos por la TAR,

logística de distribución, así podeos citar: (pesos; precio promedio)

El precio de la gasolina se determina con la incidencia de los siguientes factores:

1) Precio de la Molécula; referencia Houston.

2) Ajuste por calidad.

3) Costos de logística.

4) Utilidad de la estación de servicio.

5) Impuestos IEPS+IVA.

El IEPS se integra por la parte federal, la parte estatal y la parte por

emisión de CO2.; actualmente la parte federal tiene un estímulo del 100

por ciento.

Con la gasolina vamos con el mercado y hasta donde de la liga en el IEPS, se

den mejores o peores costos en la logística; lo cierto es que la gasolina es un

comodite sujeto a vaivenes y a la especulación, pero vital para el desarrollo.