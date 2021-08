A la baja abigeato en el municipio de Veracruz

agosto 17, 2021

Eda Sentíes. Veracruz. En lo que va del año no se han reportado casos de abigeato en la zona rural del municipio de Veracruz, informó el director de fomento agropecuario Vicente Ramírez Martínez.

Dijo que el año pasado tuvieron reportes de reses descuartizadas a las que mataban en el mismo rancho y se llevaban solo la carne para venta, incluso elegían a los mejores ejemplares y hasta sementales, lo que afectaba aún más al productor pues recuperar su hato.

“Ha disminuido ya no tenemos noticia como en otros municipios aledaños, ya no ha sido tan recurrente (..) no hemos tenido reportes de abigeato, había esporádicos, a veces nos decían que mataban las reses 3 o 4 animales a veces hasta sométales y las mejores vacas o novillonas, ese era el modus operandi”, detalló.

La comunidad de Vargas, Santa Fe y Cabo Verde era donde más se reportaban este tipo de casos y este 2021 no han reportado ni un solo caso.