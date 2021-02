A más de un año de pandemia muchos sufren y padecen la enfermedad

febrero 7, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa.- A más de un año de iniciada la pandemia por el Covid-19 se ha visto a muchas personas sufrir, padecer en sus casas, en los hospitales y muchas más fallecer en nuestros círculos cercanos, aseveró el arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios.

En la homilía de este domingo el prelado católico señaló que estamos en un tiempo especial donde todos son muy sensibles a las enfermedades.

“Luego de un año de la pandemia de Covid-19 y hemos visto a muchas personas sufrir, padecer, en sus casas, en los hospitales, mucha gente fallecer y nos ha tocado a todos, las familias, distintos grupos, obispos sacerdotes, seminaristas, matrimonios, a los jóvenes, a los maestros y profesiones”.

Además, muchos médicos y enfermeras que se han contagiado, han enfermado y fallecido.

Asimismo, dijo, hay otras enfermedades importantes que siguen presenten como el cáncer, en la que los pacientes sufren por el alto costo y lo doloroso de la enfermedad, así como aquellas que padecen VIH-Soda.

“Hay otros que tienen enfermedades cardiovasculares, la diabetes es algo muy común en muchos de nosotros, la hipertensión. Por eso tenemos mucha experiencia. Desde hace 29 años se estipuló una jornada mundial del enfermo y se celebra a la virgen de Lourdes, donde han ocurrido muchos milagros de sanción”.

Reyes Larios destacó que ante esta situación la Iglesia decidió mantener las puertas abiertas para la realización de oración, sumamente importante para pasar a solas un rato con alguien que sabes que te ama.

“Ante la enfermedad hay que estar muy atentos, saber utilizar medicamentos necesarios, hoy tenemos medicina alternativa, remedios caseros, muchos son preventivos para no adquirir covid, pero también hay cosas donde no entra ya eso, si no otros medicamentos caros y cirugías”, concluyó.