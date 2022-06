A más tardar el jueves se ratificará a los nuevos consejeros del OPLE

junio 27, 2022

Isabel Ortega/Veracruz. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene de plazo hasta el 30 de junio para sesionar con la idea de avalar el acuerdo de la Comisión de Vinculación por el que se nombrará a dos consejeros electorales para Veracruz.

Este fin de semana se filtró a los medios de comunicación en el que se propone a Marisol Alicia Delgadillo Morales como presidenta por un periodo de siete años; y a los ciudadanos Cinthya Nimbe González Arriaga y Fernando García Ramos para ocupar una consejería.

“Una vez concluidas las etapas del proceso de selección y designación de la consejería presidenta y la consejera o consejero electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, la comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales propone a la C. Delgadillo Morales Marisol Alicia para ocupar la Presidencia y a la C. González Arriaga Cinthya Nimbe y al C. García Ramos Fernando para ocupar una consejería electoral del máximo órgano de dirección de dicho Organismo Público Local Electoral”.

Este lunes 27 de junio se dio la reunión entre los integrantes de la comisión para presentar las propuestas de consejeros en varios estados, entre ellos Veracruz.

En el caso de la presidenta el nombramiento estaría prácticamente asegurado, solo bastaría el aval de la mayoría de los consejeros; y en el caso de quien sustituirá a Juan Manuel Vázquez Barajas se tendrá que decidir entre Cinthya Nimbe González Arriaga y Fernando García Ramos.

Actualmente el Consejo solo cuenta con seis consejeros y existen tres funcionarias y tres funcionarios electorales.

Al nombrar a una mujer presidenta el consejo se integrará por cuatro mujeres y dos hombres, pues se va Alejandro Bonilla Bonilla, por lo que se tendría que nombrar a un nombre, en ese caso a Fernando García Ramos, para lograr la paridad en la integración de dicho órgano.