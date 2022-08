A nosotros lo que nos sobra es “un ching* de… carácter”, responde ‘Alito’ a petición de desafuero

agosto 17, 2022

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. Luego de la petición de desafuero en la Cámara de Diputados su contra por presunto enriquecimiento ilícito, está mañana el líder nacional del partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, respondió que “ni lo van a asustar ni amedrentar”.

En respuesta a lo que se ha generado tras la petición de quitarle la inmunidad ayer en la Cámara de Diputados, el líder del tricolor dijo que “a un servidor, primero me va a a tener que matar que callarme, no voy a hacer ningún acuerdo en lo oscuro, porque mandan millones de mensajes, desde aquí les decimos; no va a pasar su Reforma Electoral o de la Guardia Nacional, tope hasta donde tope, ni rompen al PRi que le quede claro a Morena, a nosotros lo que nos sobra son inteligencia, amor por México y un chingo de carácter, no tengan duda”. Subrayó.

El líder del priísmo nacional también reiteró el que la ley de la Cámara de Diputados indica que las peticiones de desafuero s entregan a la secretaría general y no al presidente ni mucho menos hacer conferencias de medios para tal efecto.

Ya para terminar, ‘Alito’ Moreno insistió en que este tema dará como consecuencia que esta petición sea desechada de manera inmediata cuando se le intente dar trámite.