A partir del 10 de noviembre, parquímetros de Veracruz serán administrados por el municipio

octubre 27, 2022

Lizbeth Inclán/ Veracruz, Ver.- A partir del próximo 10 de noviembre la administración de los parquímetros de Veracruz pasará a manos del municipio, a través de la subdirección de Movilidad Urbana que estará bajo la dirección de Tránsito Municipal, por lo que en breve será publicado el reglamento de atribuciones para su operatividad.

La regidora décimo segunda de Veracruz, Lissethe Martínez Echeverría, expresó su rechazo a que Tránsito Municipal que cuenta con quejas ciudadanas por presuntos abusos, sea quien vigile la operatividad de los estacionómetros. Sin embargo la decisión ya fue tomada en sesión de Cabildo.

Agregó que también se aprobó mantener el precio de 8 pesos la hora para quien haga uso de los espacios de estacionamiento, de igual manera el costo de las multas será el mismo, correspondiente a 160 pesos.

“Sabemos muy bien que la ciudadanía y en lo personal también, estamos muy molestos por cómo ha operado esta dirección como ha operado tránsito hacía la ciudadanía y inconforme con esa respuesta me promovió en contra, ellos nos comentaban que iba a ser a través de la subdirección de movilidad urbana, sin embargo dentro de lo que presentamos que son las modificaciones del reglamento no viene tipificado como tal que sea a través de la subdirección de movilidad urbana (…) supuestamente ellos van a tener a cargo en específico la operatividad. Sin embargó, no lo presenta dentro de este reglamento” puntualizó.

La regidora morenista, afirmó que se mantendrá al pendiente de que la administración de los parquímetros en Veracruz para que no se convierta en la «caja chica» del Ayuntamiento porteño.