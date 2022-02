A quien pisó doña Joana 

febrero 21, 2022

Hace un par de semanas, vi varios post en redes sociales, donde acusaban a una mujer joven de haber sustraído sin pagar, mercancía de Liverpool, la chica vestía ropa de calidad y no tenía pinta de ser una fardera común y corriente, en las fotografías la mujer aparece esposada y detenida por un par de policías, pensé que la seguramente padecería algún desequilibrio, como ocurrió en el año 2001 con Winona Ryder, quien habría pretendido robar mercancía con valor de 4 mil 700 dólares, de la lujosa tienda Saks Fifth Avenue en Los Ángeles y antes de salir de la tienda, fuera detenida; la actriz en aquel entonces, ya era una artista consumada, luego del vergonzoso incidente, fue a juicio y estuvo tres años en libertad condicional, además tuvo que pagar más de 3 mil dólares de multa y por supuesto que la mercancía de la lujosa tienda.

Como parte de la sanción, la estrella hollywoodense, tuvo que someterse a un tratamiento sicológico por cleptomanía y cumplió 480 horas de trabajo comunitario, el evento marcó su carrera y su vida; durante todo ese proceso Ryder, permaneció en silencio y fue hasta el 2007, que habló respecto a su enfermedad, sincerándose respecto a la vergüenza que sintió en aquella época; pensé en todo aquello, cuando vi a la chica de Liverpool y exclamé ¡Pobre mujer! Aquí en Xalapa ¿habrá psicólogos para tratar la cleptomanía? Qué difícil situación, en un país como él nuestro, plagado durante tantos años de gente tan deshonesta, padecer tal enfermedad.

Todo aquello hubiera quedado ahí, cuando de pronto, empecé a ver en portales web y redes sociales, una fotografía de Joana Marlen Bautista, la directora de Administración del Poder Judicial, con la mujer del conflicto del hurto en Liverpool, en de pie de foto, señalaban a la funcionaria cuatroteísta de no sé cuanto ilícito, ¡Qué horror de gente! Pensé, ya que una cosa, no tiene que ver con la otra, más tarde me enteré que la joven del incidente de Liverpool, está emparentada con alguna persona que trabaja en el Poder Judicial y en algún momento, la funcionaria estatal, se habría tomado una fotografía con la chica en cuestión.

Tomarse fotos no es delito, seguramente los detractores de la funcionaria del Poder Judicial, filtraron la fotografía con una serie de historias, que algunos portales web, plasmaron en sendas publicaciones, que más que otra cosa, daban seña de que a todas luces, Bautista Flores, le habría pisado el juanete a alguien o le habría tirado algún negocito chocarrero y pretendieron enlodar a la funcionaria, con una fotografía.

Tomarte una fotografía con “alguien” no te convierte en nada, no implica contubernios, ni complicidades, implica únicamente que te tomaste una fotografía con una persona, ¡Nada más!.

Es lamentable que acusen y señalen a Joana Bautista Flores, por el simple hecho de haberse tomado una fotografía con una mujer, que a todas luces padece algún tipo de enfermedad mental, dado que si la mujer realmente fuera una ladrona consumada, hubiera estado en el gabinete gubernamental de Javier Duarte de Ochoa y no robando calzones y calcetines en Liverpool, así de simple.

En fin, que Joana Marlen Bautista Flores, sigue trabajando con empeño, disciplina y entusiasmo, poniendo orden en el Poder Judicial, que bastante falta le hacía al organismo y poniendo en alto el nombre de las mujer trabajadora veracruzana.

Habrá que esperar, que tarde que temprano seguramente, caerán los autores de tan rústica campaña de desprestigio.

Cosas de la vida y menudencias

El pasado fin de semana, el secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, le hizo el feo al diputado Sergio Gutiérrez Luna, aspirante a la gubernatura veracruzana 2024; y dijo que la candidatura para la gubernatura en 2024 está mas que definida y Gutierrez Luna no representa ningún riesgo ya que el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Unión no representa nada para los veracruzanos, ¡Ándale pues!.

Quién sabe que sea mejor a estas alturas, el desprecio de don Patochi o el amor incondicional de tan singular personaje, no podemos negar que así que uno diga amado y venerado, el secretario Cisneros en Veracruz ¡Pues no ehhh! Y al interior del gabinete, solo se les ve amor y veneración por el cuenqueño a los miembros de su equipo compacto.

En fin mis hermosos, así arrancamos semana.

