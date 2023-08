A Rafael lo desaparecieron hace 10 años; no hay línea de investigación

agosto 15, 2023

Juan David Castilla/Xalapa. Familiares y amigos de Rafael Espinoza Gutiérrez protestaron frente a Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad de Xalapa, a diez años de su desaparición.

Él laboraba como proyectista en el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y fue privado de su libertad el 15 de agosto de 2013, en la capital de Veracruz.

Claudia Ruiz, esposa de Rafael, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que dé a conocer avances en las investigaciones por este caso.

Sin embargo, indicó que no han sido atendidos por las autoridades estatales para obtener información sobre este caso de desaparición.

“Rafael no era ningún delincuente, ni formaba parte de una organización delincuencial, era un trabajador del Tribunal Electoral, no hay motivo para no buscarlo, era un padre de familia”, expresó.

A su juicio, es necesario que la FGE destine más recursos económicos y humanos para que realmente sean investigados los casos de desaparecidos.

“Porque no es posible que después de 10 años no tengan ninguna línea de investigación”, enfatizó la mujer.