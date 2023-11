“A Zaldívar le urgía irse para tomarse la foto con Sheinbaum”: Xóchitl Gálvez

noviembre 7, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Xóchitl Gálvez, encargada de la construcción del Frente Amplio por México, afirmó que a Arturo Zaldívar le urgía irse de la Corte para tomarse la foto con Claudia Sheinbaum, pues fue un ministro que perdió la objetividad y la imparcialidad.

La senadora del PAN, consideró que “debe ser muy honroso ser ministro de la Corte, yo creo que para cualquier abogado llegar a ser ministro de la Corte, presidente de la Corte, debe ser un alto honor, para él no lo fue, está dejando el cargo con una renuncia, que por cierto no precisa cuál es la causa de fuerza mayor, porque integrarse a una equipo de campaña no es una causa de fuerza mayor”.

“Yo creo que si le vamos a dar la licencia, porque es mejor que se vaya una persona que siempre ha estado a favor de la 4T, que perdió la objetividad y la imparcialidad”, citó.

Declaró que desconocer cuál fue el compromiso de Zaldívar para renunciar a ser ministro, “cuando

podría defender la Constitución, eso él solo sabrá, pero creo que es mejor tener una nueva o nuevo ministro, que si defienda la Constitución, él ya no funcionaba para ese objetivo”.

“Seguramente Claudia está intentando quien le prende su campaña, porque es bien aburrida, entonces va de picada, seguramente va tratar de buscar otros personajes, será bueno para el Tik Tok, pero no creo que sea bueno para hacer campañas”.

⁃ ¿Fue un ministro abyecto?, se le preguntó.

⁃ Yo creo que fue un buen ministro antes de ser presidente de la Corte, en el momento que toma la presidencia de la Corte si siento que pues prácticamente estaba al servicio de Palacio Nacional

Dijo que a Zaldívar “no le costaría nada guardar los tiempos, insisto es mejor que ya se vaya, a tener un ministro que no era objetivo y en ese sentido yo prefiero que ya deje el cargo”.