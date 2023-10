A24 prepara serie biográfica sobre Paris Hilton

octubre 6, 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- A24, el exitoso estudio independiente detrás de éxitos como Moonlight, Midsommar y Todo en todas partes al mismo tiempo se ha hecho con los derechos de la memorias de Paris Hilton y las adaptará en formato de serie.

Así lo ha revelado en exclusiva Deadline, afirmando que la compañía ha adquirido los derechos de su biografía por una “cifra de seis números” para poner en marcha una serie sobre la celebridad.

Aún se desconocen algunos detalles del proyecto, pero se ha confirmado que 11:11 Media, la compañía de entretenimiento de Hilton, se hará cargo de la producción junto a Lewellen Pictures de Dakota y Elle Fanning, y Middle Child Pictures de David Bernad.

La serie se basará en el libro Paris: The Memoir, escrito por Paris Hilton y publicado en marzo de 2023. En este libro, la celebridad narra su historia personal, su lucha contra la adicción a las drogas, las enfermedades mentales y sus altibajos mientras crecía como una estrella adolescente. También cuenta cómo abordó su lucha contra el TDAH, su ascenso en la cultura pop y su marca personal.

En la descripción se puede leer: “Escribí este libro en un esfuerzo por comprender mi lugar en un momento decisivo: el renacimiento de la tecnología y la era de los influencers”.

A principios de año, en el marco del lanzamiento de su libro, Paris aseguró que no se arrepentía de haber escrito detalles de su vida personal. “Hay tantas emociones y tantas experiencias que soporté y traté de olvidar, pero escribirlas todas y exponerlas me ha hecho sentir realmente increíble”, le dijo a Entertainment Tonight.

“También escribí este libro para que el mundo pudiera saber quién soy a día de hoy. Me concentré en los aspectos clave de mi vida que me llevaron a aquello de lo que estoy más orgullosa: cómo me quitaron el poder y cómo lo recuperé, cómo construí un negocio próspero, un matrimonio y una familia”.

La serie se encuentra en una etapa muy temprana de producción por lo que aún queda por confirmar a su director o directora y al elenco que dará vida a Paris Hilton y el resto de los personajes más importantes en su vida.