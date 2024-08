ABBA pide a Trump no utilizar sus canciones en campaña electoral

agosto 31, 2024

El grupo sueco de música pop, ABBA, se suma a la lista de artistas que se han manifestado en contra de que Trump utilice su música con fines electorales, luego de que algunos de sus éxitos fueran incluidos en un mitin y en videos publicados en internet.

A raíz de ello, ABBA y su representante legal solicitaron, a través de un comunicado, que se elimine dicho contenido de inmediato, entre los éxitos utilizados destacan “Waterloo”, “The Winner Takes It All” y “Money, Money, Money”, aseguran que no se ha recibido ninguna solicitud, por lo que no se ha concedido ningún tipo de permiso o licencia.

“Junto con los miembros de ABBA, hemos descubierto videos que han sido lanzados donde la música de ABBA se ha usado en eventos de Trump, de manera que hemos solicitado que sean retirados inmediatamente”, declaró el sello discográfico de la banda, Universal Music.

Sin embargo, desde el partido republicano, la respuesta fue que ellos tienen el permiso para reproducir el material musical a través de un acuerdo con “BMI y ASCAP”.

BMI y ASCAP son Organizaciones de Derechos de Interpretación (PRO, por sus siglas en inglés) con sede en Estados Unidos, para que una campaña política pueda reproducir música en un mitin, se necesita una licencia de una organización. Incluso contando con ella, los artistas y compositores tienen varios usos que deben aprobar, de acuerdo con los expertos legales.

Un portavoz de la banda comunicó que cualquier regalía que recibieran por el uso de la canción en la campaña de Trump sería donada a la campaña de Kamala Harris.

Entre los artistas que se han opuesto a que Trump utilice sus canciones se encuentran Bruce Springsteen, Rihanna, Celine Dion, Adele, Phil Collins, John Fogerty, Neil Young, Eddy Grant, Panic at the Disco, R.E.M. y Guns N’ Roses, entre otros.