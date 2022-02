Abogados en contra de “Ultrajes a la Autoridad” son contratados: Cuitláhuac

febrero 15, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Nuevamente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se fue contra los abogados que se han manifestado en contra del delito de ultrajes a la autoridad, así como la derogación del Código Penal del Estado de Veracruz y no duda que integrantes de la delincuencia organizada los contraten y “envíen” a manifestarse al respecto.

En la conferencia de prensa de este martes desde la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno acusó que los abogados pretenden desarmar al estado de las formas de proteger a los cuerpos policíacos.

“Debemos tener las leyes para entrarle a ese tipo de temas, nos quieren desarmar legalmente, por eso yo dudo de algunos abogados que están pronunciándose contra ultrajes y contra ultrajes ¿qué vamos hacer cuando pase lo de Veracruz, si se fueron contra algunos elementos ya cometieron ultrajes vamos por ellos, hasta cabe la orden de aprehensión, contra ellos fue hecho el delito, la modificación que hicimos”.

Ahí cuestionó si estos grupos delictivos no estarían muy interesados de pagar a uno que otro abogado para que vaya a la Plaza Lerdo o donde pueda y hablen contra el delito de ultrajes a la autoridad “porque nos la van a aplicar, yo pienso que los grupos delictivos andan en eso, porque ya se dieron cuenta que en Veracruz no hay tolerancia”.

Asimismo, dijo que son más de 60 jefes de plaza los que han sido detenidos, pero 40 de ellos por el delito de ultrajes a la autoridad.

“Tenemos un arma jurídica para que no se salgan con la suya y para atender con todas las de la ley este tipo de eventos, no vamos a permitirlo, no hay tolerancia”, dijo el mandatario.

ANALISIS DE INICIATIVA PARA DEROGAR ULTRAJES ESTÁ EN MANOS DEL CONGRESO

El gobernador Cuitláhuac García señaló que el tema de la derogación del delito está ya en manos del Congreso de Veracruz, pues él ya cumplió con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presentó la iniciativa de derogación.

“No hay plazos, la verdad es que no hay plazos, ellos son un órgano autónomo, soberano y podrán decidir, sí es importante que vean el tema de la Constitución en su articulo 19, donde dice que la prisión preventiva oficiosa está catalogada para violencia”.

Exhortó a la nueva legislatura a que no cometan un error y que piensen bien el tema, pues no solo hay una iniciativa, si no por lo menos dos y que se debata en escuelas de derecho.