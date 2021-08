Abren Halcones de Xalapa su academia de baloncesto

agosto 12, 2021

Fernando Hernández/El Demócrata. El próximo lunes comenzará un nuevo reto para el entrenador Néstor Hernández Flores. Después de muchos años cambiará el plumaje albiceleste de la Universidad Veracruzana por el morado y amarillo de los nuevos Halcones de Xalapa.

Y es que el benjamín de la Liga Nacional de Baloncesto Profesionales abrió sus registros para la academia que tendrá sus entrenamientos, de inicio, en el Gimnasio “Allende” y “Coatepec”, tomando un modelo parecido al que el DIF Estatal tuvo en su momento con los Halcones Rojos Veracruz.

Es decir que, con el tiempo, se buscará tener escuelas en el mayor espacio posible del estado para aspirantes a partir de los cuatro años de edad y con el material didáctico y deportivo suficiente para todos.

Ya casi 20 años pasaron desde que Hernández Flores se presentó por vez primera como entrenador, pero con la situación que ahora además tendrá que lidiar con una pandemia para poder conducir este semillero.

Por lo que se seguirán los ya sabidos protocolos que exigen las autoridades sanitarias municipales y estatales durante las prácticas, con un trabajo más individualizado que grupal.

Y en su proyecto, la base será lo que ha realizado en todos estos años en la Academia Halcones UV, que incluso le hizo ganar un oro en la Olimpiada Nacional del 2014, entre otras cosas, pero actualizado al baloncesto actual.

“Mucho también tendrá que ver la parte de la experiencia que he ido teniendo a lo largo de estos años y que me ha puesto en importantes escenarios y que me ha demostrado que las cosas se pueden sacar adelante con esas estrategias.

“Desde luego habrá muchísimas cosas similares a las que hemos implementado en proyectos anteriores, pero hay ingredientes nuevos, estrategias que se echarán a andar en este proyecto.

“Lo más importante es que como academia Halcones de Xalapa estamos buscando que tengamos mucha más matrícula de niños, el doble que hemos tenido, respetando los aforos que nos sean permitidos, pensando en un escenario óptimo”, explicó.

Además, Néstor Hernández subrayó que él y su equipo de trabajo se han actualizado con constancia en diferentes clínicas nacionales e internacionales, apretando el paso en los recientes cinco meses y esperan seguir con esa línea.

“Aparte, el equipo multidisciplinario, que es super importante abarcar incrustar la parte de nutrición, psicología, preparación física, áreas que son indispensables para el deporte, esos son unos de los pluses que vamos a tener.

“Todo esto con el cobijo y respaldo del equipo profesional, la idea es volver a hacer historia otra vez, con pasos firmes para mayor proyección de nuestros niños y jóvenes, y pensar que de estas generaciones puedan llegar a la cantera del equipo o a la plantilla mayor”, detalló.

Las categorías para trabajar serán de cuatro a seis años, siete a nueve, 10 a 13 y 14 a 17. Luego se abrirán las oportunidades al grupo Sub 21, de talla elite, y buscar espacio con el equipo piloto de los emplumados.

El costo de inscripción es de 300 pesos, pero hay una promoción, en la que si se registran los jugadores antes de superar el cupo limitado, la primera mensualidad será gratuita y se empezará a pagar a partir de septiembre los 600 pesos que cuesta.