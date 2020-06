Abuelita de 87 años encuentra novio en una app de citas

junio 6, 2020

EU/tvnotas. Carley es la mujer de 87 años que pudo encontrar el amor ¡usando una aplicación de citas!

La abuelita demostró que no hay edad para aventurarse y encontrar a un novio con ayuda de la tecnología.

Su esposo falleció en 2007 por lo que vivió en soledad por varios años hasta que se enteró de las aplicaciones de citas y le pidió a su mejor amiga, es decir, su nieta, logró crear un perfil en match.

Como es costumbre en estas apps, luego de varias conversaciones con algunos candidatos que no la convencieron mucho, por fin llegó el indicado.

Vic White de 84 años logró convertirse en el novio de Carley pues según en las conversaciones, se dieron cuenta de que tenían una historia similar en cuanto a sus ex parejas.

Ahora Carley y Vic viven juntos desde febrero, “somos una gran pareja, compartimos todo, estamos felices. No he sido tan feliz en años. La primera cita que tuvimos en la cafetería, entramos y en lugar de café tuvimos un almuerzo de tres horas. Desde el principio no sentimos atraídos el uno al otro”, declaró la hermosa pareja.

Y por si su final feliz no era suficiente, la nieta de Carley y Vic decidieron crear una aplicación dedicada exclusivamente para ayudar a los adultos mayores a encontrar el amor.