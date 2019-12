Abuelita se anuncia en internet para no pasarla sola en navidad

México/OroNoticias. Una mujer mayor de nombre Carrie, residente de Oklahoma, Estados Unidos, que se anunció este mes en Craiglist donde también se ofertaban sillones, televisiones y otros artículos gratis.

¿Alguien necesita una abuela para Navidad? No tengo a nadie y realmente me gustaría ser parte de una familia. Puedo cocinar y cocinaré la cena. ¡Llevaré comida y regalos para los niños! No tengo a nadie y me duele mucho. Déjame ser parte de tu familia”, decía la conmovedora publicación.

Debido a los comentarios negativos la mujer eliminó el mensaje rápidamente, pero antes de que eso pasara un usuario de nombre Carson Carlock tomó una captura de pantalla que ahora ha utilizado para buscar hasta encontrar a la mujer en Internet.

Solo quiero que sepas que no estás sola. Si tienes ganas de ser parte de una familia, por favor comunícate”.

Intercambiaron un par de correos electrónicos, sin embargo, por todo el odio que recibió en redes sociales la mujer está dudosa en pasar con alguna familia la Navidad.

En México el 16% de los adultos mayores vive en condiciones de maltrato o abandono. Según el Consejo Nacional de Población (Conapo) al menos 13 millones de personas de más de 60 años viven en el olvido de sus familiares.