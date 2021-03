Abuelitos reciben vacuna anticovid en menos de 30 minutos

marzo 10, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- El segundo día de vacunación a adultos mayores en el Puerto de Veracruz transcurre a paso acelerado y con animo positivo entre quienes hacen fila para recibir su primer dosis.

Este miércoles tocó el turno a quienes llevan apellidos con de la letra F a la J y a diferencia del primer día, cuando la población en la fila sacó su pagarguas para taparse de la lluvia, hoy la sacan pero para taparse del sol.

Sin embargo, aunque las filas son largas, el tiempo de espera es poco, según comenta la señora Odila Juárez, que se vacunó en el módulo instalado en la facultad de Medicina de la U.V.

“Super bien, eran muy coordinados, no tengo ni media hora aquí y ya voy a pasar yo esperaba que dicen que hora y horas y mentira, no tengo ni media hora aquí y ya voy a pasar (…) la verdad nos sentimos, muy protegidos, muy importantes porque somos los primero en estar protegidos con esta enfermedad tan mala, por supuesto la vacuna no es Superman tenemos que seguir con las precauciones pero si es más tranquilidad para nosotros”, dijo.

Guadalupe acompañó a su mamá, que no puede ver y tampoco permanecer mucho tiempo parada, pero asegura que la atención que recibió permitió que la espera no fuera un suplicio ya que le proporcionaron silla de ruedas y coincide con doña Odilia en que la atención fue rápida.

“La verdad muy buena y muy amables los muchachos, nosotros estuvimos todo el tiempo sentados y muy buena opción de que e traigan la silla de ruedas (…) ya por lo menos tranquilidad de que no le va a dar el covid y si le llega a dar será más tranquilamente”, dijo.

Este jueves toca el turno de vacunarse a las personas cuyo primer apellido empiece con las letra de la K a la O.