ACAYUCAN Y CARDEL, PUNTOS CLAVE DE LA TRATA DE PERSONAS

mayo 26, 2022

“Brguiza” la que le está dando la Sansores a “Ulito” Moreno

–Chopenjawer

Veracruz es la entidad clave para mucho del contrabando que se quiere hacer llegar a Estados Unidos, aunque en el caso del narcotráfico ha habido un cambio radical en los últimos años: la droga ya no sólo pasa por México y se va “al otro lado”, sino que la mercancía se queda o se produce localmente para ser distribuida en territorio nacional.

A eso súmese que la droga sintética es la que ha acaparado el mercado por una poderosa razón: no necesita ya tanta logística para ser transportada desde países hispanos hacia Estados Unidos, pues esa misma droga puede ser maquilada allá, sin necesidad de depender de insumos de países sudamericanos o mexicanos; aparte, el bajo costo de la misma permite que llegue a sectores más amplios. La multipremiada serie televisiva «Breaking Bad» da ejemplo de eso.

Pero lo que sigue siendo un gran negocio es el tráfico de humanos: los «pollos», la movilización de personas que desean ingresar a Estados Unidos, y la vertiente de las mafias que aprovechan esa situación para también secuestrar —principalmente— a mujeres para reclutamiento en organizaciones delincuenciales o simplemente para venderlas como esclavas.

Es increíble que siendo 2022 todavía se hable de eso, pero es una realidad. No sólo es el sueño americano por el que muchos abandonan sus casas para irse a ganar dólares al gabacho; también es con lo que enganchan a base de engaños y fuerza.

Dos puntos clave en el sureste para las rutas de la delincuencia organizada en la trata de personas: Acayucan y Cardel.

En Acayucan, por ejemplo, desde hace años es secreto a voces del tráfico de mujeres que son usadas en bares o cantinas, donde se les puede ubicar como centroamericanas por su acento. Aunque aparentemente esto ha sido reducido, no hace mucho el propio secretario de Marina, en la conferencia “mañanera” del presidente en el puerto de Veracruz el pasado 22 de abril, habló de que la famosa “Llave del Sureste” sigue siendo un foco rojo en el tema de inseguridad.

“Los municipios con mayor incidencia delictiva, como lo podemos ver, desde luego Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Poza Rica y Acayucan. Total en el estado, 23 mil 149 (delitos de diciembre de 2018 a marzo del 22); y de esos siete municipios, entre ellos, ocupan el 44 por ciento”, dijo el almirante secretario Raúl Ojeda.

Y es curioso, porque se supone que ahí cerca de la autopista hasta un terreno tienen los militares donado por el Gobierno de Veracruz, pero el predio lo único que tiene es un letrero… y ya… Ni cuarteles, ni nada.

Lo que sí es vistoso es un retén en la caseta donde opera la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, que saturan el tráfico y ralentiza mucho el paso. No hace mucho, se supo que un camión de pasajeros de esos de “turismo” huyó del retén (este miércoles, en San Luis Potosí, un camión con migrantes de El Salvador, Cuba y Honduras desbarrancó con saldo de 6 muertos; muy probablemente pasó por Veracruz).

Tampoco es que las fuerzas armadas sean garantía de seguridad —y menos con la política de “abrazos, no balazos” que es bien aprovechada por los grupos delincuenciales— pues lugares como Minatitlán, que cuenta con cuartel de zona militar, o Coatzacoalcos con su zona naval, no son precisamente los más seguros del estado.

Pero un punto menos vigilado es todavía peor y ahí entra Cardel, una pequeña localidad con geografía estratégica, entre Xalapa y el puerto de Veracruz, que es el cruce de caminos y paso obligado de la carretera federal 180 que comunica a la región costera del Golfo de México de Norte a Sur y la carretera federal 140 que comunica al Puerto de Veracruz con el centro del país.

Salvo un cuartel de la Policía Estatal que se encuentra frente a la comunidad San Pancho, no hay mayor vigilancia ni presencia de fuerzas armadas. Hace unos años, por ejemplo, se decía que en hoteles de la zona llegaban jefes de la delincuencia organizada a hacer reuniones.

Aquí se sabe que desde hace años operan bandas dedicadas al transporte de “pollos” rumbo al norte del país, pero que también se habrían diversificado en recolectores de víctimas de trata bajo el falso reclutamiento de oportunidades de trabajo.

En el caso reciente de la desaparición de la joven Viridiana Moreno Vázquez salió a relucir esto último: que a través de redes sociales están llamando a mujeres jóvenes a supuestos trabajos, y por ahí podría estar la clave de muchas desapariciones de mujeres.

Es curioso, pero Acayucan y Cardel (seguramente debe haber más lugares operando igual) los transportistas de “polleros” ahora se dedican a viajes rápidos a la Ciudad de México, Puebla o Estado de México para compras de pacas de ropa y diversa mercancía. También ofrecen salidas hacia el norte del país, supuestamente en el marco de la legalidad.

Pero las rutas ahí están, existen, ahí siguen, porque Veracruz es un paso obligado, por carretera o vía costera, para el gran negocio de traficar gente; unos lo ubican en segundo lugar después de la venta de droga o en el tercero detrás de los estupefacientes y las armas.

En una nota del periódico La Jornada, del sábado 29 de mayo de 2021, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, explicaba que “la trata de personas es una actividad de bajo riesgo y alta productividad para las redes criminales, se estima que genera 30 mil millones de dólares al año en el mundo, de acuerdo con expertos internacionales. En el caso de México, los bares, agencias de modelos, de viajes, de colocación de empleos que cambian frecuentemente de razón social o de giro deben encender las alertas de las autoridades”

Continúa la nota: “Señaló que en México se observa un incremento de este delito en dos modalidades: la primera consiste en la sustracción de niñas y jóvenes de comunidades de estratos medios y bajos y son forzadas a prostituirse en grandes ciudades mexicanas o de Estados Unidos; la segunda, afecta a mujeres de Europa del este que son traídas a México con engaños por grupos delincuenciales que también las someten a la prostitución forzada”.

Parece mentira, pero la trata de personas es un asunto silencioso que opera todos los días y va creciendo; por eso cobra importancia que los padres sean vigilantes de las amistades que sus hijos hacen en redes sociales o tengan los mecanismos propios para no viajar solos tan lejos y estar sin comunicación en zonas de riesgo.

A lo mejor parecen medidas muy sencillas, pero el simple hecho de avisar por donde uno anda rolando ayuda mucho; más en un estado donde las mafias, las rutas, siguen operando, silenciosamente, pero como si nada hubiese cambiado.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Este miércoles, en gira por el municipio de Papantla, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez inauguró la carretera que va de El Ramal a Plan de Hidalgo, comunidades indígenas, además de que instaló la Red de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) con el fin de promover su participación en los procesos de resolución de conflictos en comunidades y municipios, además de impulsar la reconstrucción del tejido social y la prevención de la violencia… Llama mucho la atención que el tema de seguridad haya sido el marco del evento principal en la cabecera municipal, pues no muy lejos de ahí, en la comunidad Gildardo Muñoz, existe un penal de super máxima seguridad en Papantla que nunca se ha utilizado y cuya construcción inicial de dos años ha pasado por los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto… El elefante blanco que ha costado una millonaria suma (se calcula en más de 3 mil millones de pesos, más otra inversión similar en tiempos de la 4T), se supone que debe arrancar antes de que acabe el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y se augura que esto podría ser hasta 2023 si se logra conseguir todo el equipamiento faltante, donde también se tiene que invertir ooooootra fuerte lana.

OTRA NOTA: Que según el prestigiado columnista del diario El Financiero, Darío Celis, el exgobernador Dante Delgado Rannauro iría por la aventura de buscar nuevamente la gubernatura en 2024 con su partido Movimiento Ciudadano… Y si es verdad que su partido no va a hacer alianzas y van con candidatos propios, entonces Tío Dante se la estaría jugando solo frente a las alianzas PRIANRD y Morena-PT-Verde… Hasta el momento, Movimiento Ciudadano parece mantenerse firme en no declinar con sus candidatos en los 6 estados que están en juego el próximo 5 de junio, aunque faltaría ver si a la hora de las decisiones, los emecistas finalmente se destapan como parte de la alianza opositora, presumen sus terceros lugares o (como se rumora) finalmente se doblan ante la Cuarta Transformeishion a cambio de alguna negociación… Según los números de Tío Dante en las recientes elecciones, éste salió victorioso en 2006 con un millón 010 mil 401 en la elección de senador por Veracruz, siendo además la primera gran derrota del PRI —que nunca había perdido esa posición— con el candidato Pepe Yunes, hoy diputado federal por Coatepec. En ese entonces, no era Movimiento Ciudadano, sino que se llamaba Convergencia y tenía como aliados al PRD y al PT; también en ese entonces, un tal Andrés Manuel López Obrador fue quien lo palomeó para que fuese el candidato y fue precisamente el partido solaztequista en Veracruz (dirigido por el grupo de Arturo Herviz Reyes) el que más puso trabas para la candidatura de Dante… Para 2010 (cuando ganó Javier Duarte la gubernatura) Tío Dante alcanzó apenas el 12.90% de la votación estatal con 401 mil 839 votos; fue una lucha de titanes porque peleó contra Miguel Ángel Yunes Linares y Fidel Herrera Beltrán, quien era el gobernador… Desde ahí ya no ha vuelto a participar en elecciones, pues se la ha llevado de a muertito en posiciones plurinominales para no vivir separado de la ubre presupuestal… Por cierto, no se le vió repelando por el tema del Acuario de Veracruz y ya tampoco se le ve haciendo mitotes por su cuate José Manuel del Río Virgen, preso en Pacho Viejo… Pero en una de esas sale del clóset donde se esconde y da la sorpresota.

LA ÚLTIMA PORQUE TOCA POZOLE CON ABUELITA PINA: El Gobierno de Veracruz finiquitó, de manera anticipada, el pago de 479 millones de pesos a 52 municipios con resoluciones favorables de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resultado de controversias constitucionales, promovidas por la omisión en la entrega de participaciones federales en el sexenio pasado; se tratan de adeudos acumulados en los años 2010-2016 a municipios… “Se hizo un gran esfuerzo para cumplir con cada uno de los compromisos y obligaciones de las administraciones pasadas con los municipios, pero también la instrucción del Gobernador ha sido pagar los pendientes que traíamos con otras dependencias como el del SAT, con proveedores y contratistas”, aseguró el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco… Lo anterior se suma al pago de casi 2 mil 400 millones de pesos por el concepto de las controversias constitucionales -mil 914 fueron saldados entre 2018 y 2020- en el primer semestre de este Ejercicio se lograron ministrar los casi 500 millones restantes, atendiendo a los 52 municipios… Este lunes, Lima Franco se reunió con los presidentes municipales de Acajete, Aquila, Calcahualco, Chicontepec, Cosautlán de Carvajal, Cotaxtla, Isla, Landero y Coss, Oteapan, Tlaquilpa y Villa Aldama.