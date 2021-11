Accidentes en época decembrina pueden aumentar hasta el 50%

noviembre 15, 2021

Regina Montes/Xalapa. El jefe de Movilidad Urbana de Xalapa, Alfonso López Pineda, reveló que los accidentes en época decembrina en la ciudad pueden incrementarse hasta en un 50 por ciento en su mayoría por distracciones.

“Estadísticamente, en este tiempo, sí se elevan los hechos de tránsito, pero no necesariamente es por el consumo de bebidas, se debe justamente a muchas distracciones”.

Refirió que en estos tiempos hay ánimos de festejos y las distracciones se dan más fácilmente. Expuso que, en estos tiempos, se hacen comunes los choques por alcance.

“No prever la distancia necesaria con el vehículo que va delante de nosotros, si por alguna razón ajena el vehículo que va adelante, se frena intempestivamente y no llevamos la suficiente distancia entre ese vehículo y el nuestro, es muy probable que podamos tener una colisión por alcance”.

Agregó que en ese sentido hay una serie de técnicas que se deben seguir en los manuales de manejo a la defensiva.“

Invitamos a la ciudadanía a que sea responsable al manejar y reitero, el manejo a la defensiva, nos ayuda significativamente a no ser parte de esa estadística de accidentes, no nos quedemos con la idea de que solamente porque voy manejando en cinco sentidos, no soy responsable de lo que suceda alrededor”.