Aceptar recomendaciones de CEDH enviaría mensaje de no tolerancia a la violación de Derechos Humanos

septiembre 10, 2023

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Luego de asegurar que en las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) están debidamente acreditadas las vulneraciones a los derechos humanos, la presidenta del Organismo, Namiko Matzumoto Benítez, consideró que la aceptación de las mismas sería un mensaje de no tolerancia, ni permisión.

Hay que recordar que la presidenta de la Comisión dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) acepta dos de las 20 recomendaciones que se han emitido, por lo que es la que mayor rechazo presenta.

“En general la respuesta de las autoridades es buena, la mayoría de ellas aceptan las recomendaciones, por supuesto que uno desearía que todas las autoridades aceptaran todas las recomendaciones, particularmente porque se tratan de recomendaciones que están debidamente acreditadas las vulneraciones a derechos humanos.”

Consideró que aceptar las recomendaciones enviaría el mensaje de no tolerar que hubiera violaciones a derechos humanos, un mensaje de no tolerancia y no permisión.

Por otra parte, Namiko Matzumoto señaló que la queja de los familiares de personas desaparecidas en la entidad, sobre el retraso en la identificación de restos humanos localizados en fosas clandestinas en la entidad, dijo que este es un tema que debe atender la Fiscalía.

“Ahí había que hacer la pregunta FGE, entiendo que es un reto mayúsculo, no solo por lo que ya había, sino por lo que se sigue encontrando. Yo creo que quien estaría facultada de los datos de la Fiscalía”.

Finalmente, recordó que no hay puntos nuevos de presencia de fosas en la entidad, pero los familiares de desaparecidos han solicitado acompañamiento en puntos por el que la capacidad institucional se había postergado.