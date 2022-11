Actitud de Cisneros ofende a la diputada de MC y a todas las mujeres

noviembre 24, 2022



Yhadira Paredes | Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Gobierno de Veracruz (SEGOB), Eric Cisneros Burgos tiene la obligación de responder a los cuestionamientos hechos por la diputada local del Partido Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán el sábado pasado en su comparecencia y además debe ofrecer disculpas públicas a la legisladora por “la falta de respeto”.

Lizbeth Lidia de Jesús Castro, en conferencia de prensa, acompañada de mujeres docentes, madres de familia, empresarias y otras integrantes de la sociedad civil demandaron respeto al encargado de la política interna de la entidad.

“Su respuesta en la comparecencia fue ofensiva, no solo para la diputada, sino para todas las mujeres que desde hace muchos años venimos luchando por alcanzar espacios, donde se toman desiciones, no es un espacio regalado, es un espacio ganando, no es un espacio que se nos de a las mujeres porque seamos más, si no porque somos capaces de ocupar esos escaños en la legislatura”.

De Jesús Castro calificó como un acto de discriminación la actitud de Cisneros Burgos ante los cuestionamientos de la diputada de MC, a quien prácticamente la acusó de “usurpar un espacio”.

“Tenemos una exigencia muy clara al señor secretario de Gobierno y al gobernado que interceda y haga dos cosas, la primera que de respuesta puntual a lo que se le preguntó, que yo creo que es un tema diario (los feminicidios), como es su obligación y lo segundo es una disculpa pública, no solo a la Diputada, si no para todas las mujeres”.

Sostuvo que todas las mujeres que acudieron a la conferencia de prensa son amigas de Callejas Roldán, compañeras de trabajo y se sienten representadas por ella, por lo que seguirán manifestando su inconformidad y exigiendo respuestas.Es urgente que el Jefe del Ejecutivo llame a su secretario de gobierno a actuar con respeto hacia las mujeres, sobre todo en una dependencia en donde hubo acusaciones por acoso.