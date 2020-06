Activan albergue de aislamiento voluntario para pacientes con Covid-19

junio 17, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- La Base Aeronaval Las Bajadas de la Secretaría de Marina, ubicada en el municipio de Veracruz activó el Centro de Aislamiento Voluntario Móvil (Cavmov) para albergar a aquellos pacientes que hayan resultado positivos a Covid-19 con síntomas leves que buscan pasar su aislamiento alejados de su familia para evitar contagiarlos.

El albergue tiene una capacidad de 50 camas para mujeres y 50 para varones y la atención es completamente gratuita.

“Es un centro de aislamiento voluntario pueden venir acá y se les va a proporcionar todo lo que necesitan, se les ofrece desayuno, comida y cena y una pijama quirúrgica para que puedan permanecer aquí y al ser un centro de aislamiento voluntario ellos pueden pedir su alta voluntaria, lo ideal es que se aísle los días que se disponen para cursar por todas las etapas del virus”

Precisó que no se trata de un hospital ni centro de atención médica, por lo que no se admiten personas con comorbilidades como diabetes, hipertensión y sobrepeso, pues se trata solo de un espacio para poder pasar el aislamiento.

“Es un apoyo para la población que este diagnosticada con Covid-19 y que no tenga donde aislarse y no quiera contagiar a sus familiares, tienen que cumplir con el rango de edad de entre 18 y 45 años y una de las restricciones es que no tiene que tener ni diabetes, ni hipertensión ni obesidad, así como traer la prueba confirmatoria de Covid positivo”, explicó el personal de este albergue vía telefónica”.

Los requisitos para poder ingresar a este albergue son: presentar prueba positiva de Covid-19, tener entre 18 y 45 años, no presentar síntomas graves de la enfermedad, llevar un teléfono celular para mantener la comunicación con el personal.

Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 2294 490 689 o acuda directamente en la Carretera Las Bajadas kilómetro 4.5.