Acto de congruencia, renuncia de Santiago Nieto: Monreal

noviembre 10, 2021

Redacción/El Demócrata. Como un acto de congruencia calificó el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera y destacó que el funcionario siempre fue un hombre eficaz y leal a México en su trabajo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), lamentó que existan quienes pongan en duda la actuación de Nieto Castillo y ahora lo tachen de traidor.

“No me uno al coro de linchamiento, ni tampoco hago del árbol caído leña, o leña del árbol caído, no, porque lo que era hace dos días un servidor ejemplar, ahora es un traidor y no me sumo a ese coro. Su renuncia pareciera ser un acto de congruencia y lamento mucho, porque para mí fue buen servidor público”.

Ante la pregunta de los representantes de los medios en el sentido que el Sendo podría “rescatar” a Santiago Nieto, Monreal no descartó que esta Cámara pudiera emplearlo como asesor porque es un personaje muy preparado y aseguró que lo mencionará con los demás.

Lo anterior porque la Ley de Austeridad Republicana impide a Nieto Castillo emplearse en el sector privado por un lapso de 10 año, en este sentido, Monreal Ávila señaló que “no es justo que un servidor público que tiene capacidad y talento se le vaya a prohibir incorporarse en alguna actividad para sobrevivir”.

Ricardo Monreal reveló que él fue invitado a la boda, pero no pudo asistir porque tenía agenda legislativa.

En otro tema, el senador zacatecano adelantó que en las próximas dos semanas se podría tener un dictamen de la Ley que regule la Cannabis y lo que se pretende es eliminar las inconsistencias que existen en la minuta enviada por la Cámara de Diputados.