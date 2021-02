Actor José Elías Moreno estuvo a punto de fallecer por Covid

febrero 9, 2021

Tvnotas. José Elías Moreno compartió con el programa Hoy que se unió a la lista de famosos alcanzados por el Covid-19 y señaló que desafortunadamente no la pasó nada bien con los síntomas.

El actor señaló que fue muy duró para él hacer frente a la enfermedad, tanto que pensó que fallecería ya que los médicos le diagnosticaron neumonía y no podía respirar bien.

«Sí, estuve muy mal, me dio neumonía con una oxigenación muy baja, no había hospitales, no había camas, no es broma, entonces mi mujer y mi hijo (me cuidaron)», detalló.

José Elías Moreno, de 69 años de edad, destacó que aún no sabe en qué momento se contagió, pues él siempre se cuidó en todo momento siguiendo todos los protocolos de sanidad.

Reveló que estuvo con oxígeno cerca de mes y medio, perdió el conocimiento y la noción del tiempo, por lo que jamás se detuvo a pensar en hacer un testamento.

«Perdí realmente la noción, en ese momento pasó navidad y año nuevo… y pasaron… (sobre un testamento) no lo pensé te soy honesto. Sí fue un susto fuerte», declaró el primer actor.

Finalmente el actor envió un mensaje para sus seguidores de seguir cuidándose ante la enfemedad: «Decirle a la gente que no es broma, una neumonía no es un juego, que se cuiden», añadió.