Actrices abandonan los Premios César

febrero 29, 2020

CDMX/AlmomentoMx. Este 2020 la ceremonia de entrega de los Premios César se llevó a cabo entre mucha polémica. La gran cita del cine francés se auguraba controversial debido a las doce nominaciones de El oficial y el espía, dirigida por un Roman Polanski.

En esta entrega número 45, organizada por la Academia de las Artes y Técnicas del cine de Francia, Polanski fue reconocido con los premios a Mejor Dirección, Mejor Adaptación y Mejor Vestuario.

El cineasta no asistió a la ceremonia para recoger los galardones debido a las protestas de grupos feministas por las acusaciones en su contra por parte de una ex modelo que dice haber sufrido abuso sexual por parte de Roman en 1975, cuando ella tenía 18 años.

No todos los invitados estuvieron de acuerdo con la decisión del jurado. Las actrices Adèle Haenel y Noémie Merlant y la directora Céline Sciamma abandonaron la sala al escuchar que Polanski sería galardonado.

El realizador de 86 años había declarado unos días antes lo siguiente:

“Los activistas me amenazan con un linchamiento público. Algunos han pedido manifestaciones, otros planean convertirlo en una plataforma. Esto promete parecerse más a un simposio que a una celebración de cine diseñada para recompensar a sus mayores talentos”, expresó.

Por su parte, Adèle Haenel había platicado con The New York Times para expresar su disgusto hacia el cineasta. “Distinguir a Polanski es escupir en la cara de todas las víctimas. Significa que violar mujeres no es tan malo”, dijo.