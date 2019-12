Actriz deja de buscar ser la rubia villana y millonaria

México/Notimex. A lo largo de su trayectoria artística, la actriz Felicia Mercado había sido seleccionada para interpretar a la villana de la historia, cuyas características consistían en ser guapa, rubia y millonaria, pero hoy busca algo diferente.

“El reto es hacer todo lo contrario a una villana. Alguien que no sea tan elegante, ni tan guapa ni tan arreglada. No me importaría dejar de ser la señora rica, siempre y cuando sea un personaje interesante al que le pueda exprimir mucho jugo”, comentó en entrevista con Notimex.

Gracias al nacimiento de plataformas digitales, el campo laboral se incrementa para los actores, pues ya no están obligados a casarse con una sola televisora a la espera de que les asignen un proyecto.

“Cuando trabajaba en Televisa, estaba prohibidísimo acercarse a TV Azteca, o viceversa. Ahora tenemos la oportunidad de irnos a donde queramos, ya sea una película, una serie o viajar a Colombia”, platicó.

Sin embargo, no es tan fácil colocarse como antes. En su caso, no obstante de que goza de una amplia trayectoria en telenovelas, series, obras de teatro y películas, Felicia Mercado debe participar en “castings” para conseguir un papel.

“Los productores que tienen toda una vida trabajando, saben quién soy, pero hay muchos jóvenes que lo desconocen, y aunque pueden enterarse rápidamente, ya sea porque alguien les platique o consultando en internet y las redes sociales, de todos modos hay que participar en las audiciones”.

Así es como funciona el medio, dijo, “y aunque hagas ‘castings’ y des lo mejor de ti, nunca será garantía para obtener un papel, lo cual no me parece justo para quienes llevamos muchos años en esto, pero así es y qué se le va a hacer”.

Felicia Mercado actualmente reside en San Diego, California, pero evalúa varios proyectos en México. Le ofrecen una comedia teatral e interpretar a la esposa de un delincuente en una llamada narcoserie.