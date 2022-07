Actual jefe de Pucheta niega que haya sido detenido, está de vacaciones

julio 28, 2022

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- El titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros afirmó que Jorge Arturo Rodríguez Pucheta se encuentra de vacaciones y no tienen documento oficial de que vaya a hacer aprehendido, como se dio a conocer la noche del miércoles.

“Yo no tengo ningún documento oficial que diga que va a ser aprehendido, no dudo porque acaba de salir lo del ex fiscal Winckler, que ya fue detenido, vi en la televisión que mencionaron a otros dos funcionarios, que fueron fiscales ahí, subordinados a Winckler que tienen orden de aprehensión y al licenciado Pucheta no lo nombraron”.

Insistió que de manera oficial no tiene nada que le diga que Rodrigues Pucheta tiene un orden de aprensión, así como que el coordinador de operaciones de Morelos está de vacaciones desde el lunes pasado.

No descartó colaborar con las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, siempre y cuando le llegue el documento oficial de que tiene orden de aprehensión y se presenta, “yo lo entrego”.

El funcionario del gobierno de Morelos consideró que en caso de que su subordinado deba enfrentar algún procedimiento, podría ser removido del cargo, pues no podría encargarse con sus funciones.