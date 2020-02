Acuerdan senadores reconocer a las Fuerzas Armadas

febrero 27, 2020

CDMX/AlMomentoMX. La Comisión de Defensa Nacional, que preside el senador de Morena Félix Salgado Macedonio, aprobó un dictamen con punto de acuerdo para que el Senado de la República exprese su reconocimiento a las Fuerzas Armadas del país (Ejército, Fuerza Aérea y Marina), por su honorabilidad, lealtad, valentía y labor en materia de seguridad y construcción de la paz.

Este y otros dictámenes fueron aprobados por los integrantes de ese órgano legislativo durante su Séptima Reunión Ordinaria.

El punto mencionado contempla dos resolutivos. El segundo se refiere a una propuesta hecha por el Grupo Parlamentario del PT, también para reconocer la labor de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), y como forman parte de nuestras Fuerzas Armadas, el resolutivo del dictamen quedó en un solo por economía procesal, como lo contempla el artículo 277 del Reglamento del Senado.

También aprobaron otro dictamen de las comisiones unidas de Defensa Nacional, y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto para reformar el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de licencias de portación de armas de fuego, con la finalidad de ampliar el catálogo de delitos por los que se limita la expedición de dicha licencia.

El senador guerrerense explicó que los requisitos que la Ley prevé actualmente consideran esencialmente no tener ningún impedimento físico o mental para el manejo de las armas y no consumir sustancias que como consecuencia puedan representar una conducta riesgosa en la persona, a la par de revisar los antecedentes penales considerando el no haber sido condenado por delito cometido con armas y en la presente iniciativa se prevé ampliarlo a delitos realizados de manera dolosa.

Destacó que la trascendencia de esta reforma, tanto en las sentencias como en la reinserción de los sujetos que cometen delitos, pues la diferencia entre el dolo y la culpa radica en la conciencia y voluntad del sujeto para realizar la conducta delictiva, lo que se analiza en relación a la futura autorización de la portación de un arma de fuego.

En el apartado de Asuntos Generales del Orden del Día, el senador Salgado Macedonio solicitó a la secretaria de la comisión, Lucía Meza Guzmán, de Morena, informara a los legisladores presentes sobre dos invitaciones:

La primera, el día 3 de marzo, a las 12:00 horas del día será inaugurado en el Patio del Federalismo de la sede del Senado, el Diplomado en Seguridad y Defensa Nacional, que será impartido por el General de Brigada DEM, Armando Gómez Mendoza, director del Colegio de Defensa, y el General de División DEM, David Rivera Medina, Director General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

Y segundo, el 25 de marzo invitación para los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional a realizar una visita a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se realizará un recorrido por los museos internos en compañía de su titular, General de División Luis Cresencio Sandoval González.