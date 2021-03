Acuerdo Nacional por la Democracia: Comunicado de gobernadores

febrero 28, 2021

Redacción/Xalapa. Algunos gobernadores hacen su replicación al llamado del presidente López Obrador con el siguiente comunicado.

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Al pueblo de México

Los gobernadores y Jefa de Gobierno firmantes hacemos patente y pública nuestra adhesión al llamado del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para respaldar totalmente y por convicción el Acuerdo por la Democracia y su efectiva ejecución, a fin de establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable.

Nos comprometemos a que en esta Cuarta Transformación de la vida pública de México, de la cual orgullosamente formamos parte, actuaremos, como hasta ahora lo hemos hecho, para que en nuestro México queden en el obscuro pasado los malos recuerdos de décadas de imposiciones y fraudes electorales.

Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o “mapaches” electorales; a evitar el “acarreo” y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva.

Es así que, sin titubeo alguno y con plena convicción, nos unimos al llamado para que juntos sigamos haciendo historia a través de nuestra adhesión al Acuerdo Nacional por la Democracia, asumiendo con entusiasmo y respeto su efectiva ejecución, convocando a todas y a todos a establecer en nuestra Patria la tan ansiada democracia de manera perdurable, cumpliendo con ello el sueño de generaciones de mexicanas y mexicanos por hacer de México un país democrático, de libertades y derechos.

Hoy, como gobiernos de las entidades que representamos actuaremos con toda responsabilidad para garantizar al lado de nuestro pueblo, elecciones limpias que hagan valer el Artículo 39 de la Constitución: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

Cuente con nosotros, Señor Presidente, cuenten con nosotros ciudadanos y ciudadanas de nuestras entidades para que en las elecciones de este 2021 demos una muestra de verdadera democracia que reivindique el anhelo de Madero de un país libre y democrático.

A t e n t a m e n t e

Baja California Jaime Bonilla Valdez

Chiapas Rutilio Escandón Cadenas

Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo

Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo

Puebla Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

Tabasco Adán Augusto López Hernández

Veracruz Cuitláhuac García Jiménez