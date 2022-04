Acusa alcalde que piperos extraen agua del río Sedeño de manera clandestina

abril 23, 2022

Regina Montes/Xalapa. El Presidente Municipal de Banderilla, David San Gabriel Bonilla, reveló que han detectado a pipas clandestinas que extraen el vital líquido de manera ilegal del río Sedeño. Explicó que pipas se llevan hasta 120 mil litros de agua diariamente, aunque ya han podido retener estas unidades que no tienen concesión para la sustracción del vital líquido y lo hacen de manera ilegal.

“Llevamos un tema de coordinación con los municipios vecinos como Acajete, todavía hay casos donde llegan los piperos sin la concesión permitida, las aguas son federales, no son de nosotros, pero nos afecta, es la coordinación de estar al pendiente y no permitirlo porque los piperos tienen que tener una concesión que les permita esta actividad”.

En entrevista luego del inicio del “Llantatón” señaló que en el río Sedeño llegan estos “piperos” e ingresan a las orillas del afluente para extraer el agua sin la concesión federal.“ Son de varias partes (las pipas), luego son de municipios aledaños, de ciudades un poquito más grandes, o de constructoras, nos ha tocado ver hasta constructoras por luego se ven un poquita las situaciones de los vehículos o de las siglas y yo creo que comercializan para construcciones, en su época ahorita de la venta de las casas”.

En ese sentido, afirmó que junto con el municipio de Acajete han implementado vigilancia con elementos de policías municipales para que impidan a los “piperos” llevarse el agua de manera ilegal. “En época de estiaje casi las 24 horas y hasta en la noche lo hacían (extraer agua); ahorita ponemos una lona, ponemos al vigilante en ambas partes, lo que hace cada vez que detecta, para no caer en controversia, le avisa a las autoridades, llegamos, les pedimos su permiso de concesión, como no lo tienen, no pasan, si no cargan y no pasa a mayores, se van; si no ya es que si vemos que se pone un poquito complicado el tema, pedimos la intervención de la autoridad competente, fuerza pública”.

En ese sentido, dijo que cuando la situación con los “piperos” clandestinos “se ponen un poquito complicados” piden el apoyo de Tránsito del estado, transporte público y como no cumplen con la normatividad, se quedan retenidos, como fue en una de las últimas ocasiones donde han podido retener entre dos y tres pipas.